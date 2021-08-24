Все экскурсии в Скопье
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Скопье – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €140. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Скопье почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Македонии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
€140
за 1-6 чел.
Куда ведет канатная дорога?
Насладиться панорамой Скопье из кабины фуникулера, прогуляться по каньону и увидеть горное озеро
Индивидуальная экскурсия
5ч
€220
за 1-4 чел.
Путешествие в национальный парк Маврово
Знакомство с потрясающими ландшафтами, флорой и фауной Македонии
Последние отзывы «Экскурсии Скопье»
- ИИгорь24 августа 2021Ирина великолепный гид, отличный рассказчик и просто хороший человек. Сам доволен. Всем советую 👍
- GGleb11 августа 2021Отличная экскурсия с гидом, хорошо знающим свое дело. Гид македонец, с отличным русским, что делает экскурсию интересней, ведь можно более глубоко познакомиться с данной страной и ее народом. Каньон матка однозначно стоит того, чтоб его посетить, там можно отлично прокатиться на лодке до красивой пещеры
- ННиколай21 июля 2021Душевная экскурсия и душевные люди, которые стараются сделать Скопье и вообще культуру Македонии ближе туристам)
- Отзыв на: Путешествие в национальный парк МавровоЕЕкатерина23 августа 2014Экскурсия действительно запоминающаяся. Очень красивая горная дорога. Такой разнообразный пейзаж - лесистые ущелья, ярко-бирюзовые озера и величественные монастыри. Чудесная природа, чудесная страна. Чудесный гид, очень доброжелательный и интересный человек. Прекрасный водитель. Мы ездили с ребенком 10 лет, боялись, что долгая дорога окажется тяжелой. Но экскурсия воспринимается на одном дыхании, очень довольны остались все.
- Отзыв на: Путешествие в национальный парк МавровоААндрей4 ноября 2013Замечательная экскурсия. Кроме природных достопримечательностей Македонии, увидел города Охрид и Скопье с их крепостями и древней культурой. Экскурсия очень насыщенная и познавательная для тех кто любит историю и кому нравится путешествовать. Александр очень отзывчивый гид и замечательный человек. Мне все очень понравилось!