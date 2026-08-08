Индивидуальная
до 4 чел.
Куда ведет канатная дорога?
Насладиться панорамой Скопье из кабины фуникулера, прогуляться по каньону и увидеть горное озеро
Начало: В центре города или вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Добро пожаловать в Скопье
Взглянуть на столицу Северной Македонии как на яркий образец культурного смешения Востока и Запада
Начало: В центре города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €85 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Скопье
Исследовать центр македонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На площади Македония
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Маврово
Знакомство с потрясающими ландшафтами, флорой и фауной Македонии
Начало: Триумфальная Арка «Македония»
5 окт в 08:00
6 окт в 08:00
от €300 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Скопье
Самые популярные экскурсии в Скопье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Скопье в августе 2026
Сейчас в Скопье можно забронировать 4 экскурсии от 85 до 300. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Скопье ожидает вас! Отправляйтесь в пешеходные экскурсии, чтобы исследовать уникальные улицы и площади города. Наши экскурсии предоставят вам возможность увидеть все самое интересное и насладиться красотой македонской столицы