Отзыв на: Куда ведет канатная дорога? И Игорь 5 Ирина великолепный гид, отличный рассказчик и просто хороший человек. Сам доволен. Всем советую 👍

Отзыв на: Куда ведет канатная дорога? G Gleb 5 Отличная экскурсия с гидом, хорошо знающим свое дело. Гид македонец, с отличным русским, что делает экскурсию интересней, ведь можно более глубоко познакомиться с данной страной и ее народом. Каньон матка однозначно стоит того, чтоб его посетить, там можно отлично прокатиться на лодке до красивой пещеры

Отзыв на: Куда ведет канатная дорога? Н Николай 5 Душевная экскурсия и душевные люди, которые стараются сделать Скопье и вообще культуру Македонии ближе туристам)

Отзыв на: Путешествие в национальный парк Маврово Е Екатерина 5 Экскурсия действительно запоминающаяся. Очень красивая горная дорога. Такой разнообразный пейзаж - лесистые ущелья, ярко-бирюзовые озера и величественные монастыри. Чудесная природа, чудесная страна. Чудесный гид, очень доброжелательный и интересный человек. Прекрасный водитель. Мы ездили с ребенком 10 лет, боялись, что долгая дорога окажется тяжелой. Но экскурсия воспринимается на одном дыхании, очень довольны остались все.