Все экскурсии в Скопье

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Скопье – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €140. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Скопье почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Македонии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Куда ведет канатная дорога?
Индивидуальная экскурсия
5
9
140
за 1-6 чел.
Куда ведет канатная дорога?
Насладиться панорамой Скопье из кабины фуникулера, прогуляться по каньону и увидеть горное озеро
Путешествие в национальный парк Маврово
Индивидуальная экскурсия
5
2
220
за 1-4 чел.
Путешествие в национальный парк Маврово
Знакомство с потрясающими ландшафтами, флорой и фауной Македонии

Последние отзывы «Экскурсии Скопье»

  • Отзыв на: Куда ведет канатная дорога?
    И
    Игорь
    24 августа 2021
    5
    Ирина великолепный гид, отличный рассказчик и просто хороший человек. Сам доволен. Всем советую 👍
  • Отзыв на: Куда ведет канатная дорога?
    G
    Gleb
    11 августа 2021
    5
    Отличная экскурсия с гидом, хорошо знающим свое дело. Гид македонец, с отличным русским, что делает экскурсию интересней, ведь можно более глубоко познакомиться с данной страной и ее народом. Каньон матка однозначно стоит того, чтоб его посетить, там можно отлично прокатиться на лодке до красивой пещеры
  • Отзыв на: Куда ведет канатная дорога?
    Н
    Николай
    21 июля 2021
    5
    Душевная экскурсия и душевные люди, которые стараются сделать Скопье и вообще культуру Македонии ближе туристам)
  • Отзыв на: Путешествие в национальный парк Маврово
    Е
    Екатерина
    23 августа 2014
    5
    Экскурсия действительно запоминающаяся. Очень красивая горная дорога. Такой разнообразный пейзаж - лесистые ущелья, ярко-бирюзовые озера и величественные монастыри. Чудесная природа, чудесная страна. Чудесный гид, очень доброжелательный и интересный человек. Прекрасный водитель. Мы ездили с ребенком 10 лет, боялись, что долгая дорога окажется тяжелой. Но экскурсия воспринимается на одном дыхании, очень довольны остались все.
  • Отзыв на: Путешествие в национальный парк Маврово
    А
    Андрей
    4 ноября 2013
    5
    Замечательная экскурсия. Кроме природных достопримечательностей Македонии, увидел города Охрид и Скопье с их крепостями и древней культурой. Экскурсия очень насыщенная и познавательная для тех кто любит историю и кому нравится путешествовать. Александр очень отзывчивый гид и замечательный человек. Мне все очень понравилось!
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