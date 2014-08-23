2 отзыва оставили туристы

Заповедный национальный парк Маврово (73 000 га. на высоте 1220 м. над уровнем моря) – одно из моих любимых мест, где зимой мы с друзьями катаемся на горных лыжах, а летом скрываемся от городской жары около озера.
К сожалению, в этот прекрасный парк, расположенный на северо-западе Македонии, нет рейсовых автобусов, поэтому немногим туристам удается попасть туда. Мы же с вами отправимся туда на автомобиле. Я провезу вас по горным серпантинам в озерный рай, который затерялся в горах Национального парка.
Проедем мимо городов Тетово и Гостивар к Мавровскому озеру. Далее – по горной дороге в сердце Национального парка к еще одному удивительному озеру – Дебарское. Головокружительные горные пейзажи и свежий воздух перенесут вас в другое измерение и надолго останутся в вашей памяти, подарив восторг от красоты первозданной природы.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто любит горные поездки на автомобиле.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала Триумфальная Арка" Македония".
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Зовут меня Александр (Аце). Родился и вырос в прекрасной стране Македонии. Маленькая балканская страна мало известна среди русских путешественников, поэтому я помогаю (с помощью экскурсий и трансфера) познакомиться с местной культурой, историей, архитектурой и горными пейзажами. А гастрономические и винные гурманы на моих экскурсиях смогут познакомиться с натуральными местными винами и македонской домашней кухней.
Экскурсия действительно запоминающаяся. Очень красивая горная дорога. Такой разнообразный пейзаж - лесистые ущелья, ярко-бирюзовые озера и величественные монастыри. Чудесная природа, чудесная страна. Чудесный гид, очень доброжелательный и интересный человек. Прекрасный водитель. Мы ездили с ребенком 10 лет, боялись, что долгая дорога окажется тяжелой. Но экскурсия воспринимается на одном дыхании, очень довольны остались все.
Андрей
4 ноября 2013
Замечательная экскурсия. Кроме природных достопримечательностей Македонии, увидел города Охрид и Скопье с их крепостями и древней культурой. Экскурсия очень насыщенная и познавательная для тех кто любит историю и кому нравится путешествовать. Александр очень отзывчивый гид и замечательный человек. Мне все очень понравилось!!