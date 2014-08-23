2 отзыва оставили туристы

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Путешествие в национальный парк Маврово

Знакомство с потрясающими ландшафтами, флорой и фауной Македонии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Триумфальная Арка" Македония"
  • Заказать экскурсию

220 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Александр
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Александр – Гид в Скопье
Если вы любите природу, вам непременно стоит побывать парке Маврово.

Здесь вы найдете всё природное разнообразие Македонии: горы ⛰️, каньоны, пики, а также живописные ущелья Шара, Кораб, Дешат и Бистра.

В лесах вам встретятся тысячи видов растений, многие из которых редкие или исчезающие.

А если повезет, мы полюбуемся на красивейших птиц и лесных кошек, серн и даже медведей!
Путешествие в национальный парк Маврово
Путешествие в национальный парк Маврово

Что вас ожидает

Заповедный национальный парк Маврово (73 000 га. на высоте 1220 м. над уровнем моря) – одно из моих любимых мест, где зимой мы с друзьями катаемся на горных лыжах, а летом скрываемся от городской жары около озера.

К сожалению, в этот прекрасный парк, расположенный на северо-западе Македонии, нет рейсовых автобусов, поэтому немногим туристам удается попасть туда. Мы же с вами отправимся туда на автомобиле. Я провезу вас по горным серпантинам в озерный рай, который затерялся в горах Национального парка.

Проедем мимо городов Тетово и Гостивар к Мавровскому озеру. Далее – по горной дороге в сердце Национального парка к еще одному удивительному озеру – Дебарское. Головокружительные горные пейзажи и свежий воздух перенесут вас в другое измерение и надолго останутся в вашей памяти, подарив восторг от красоты первозданной природы.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит горные поездки на автомобиле.

Путешествие в национальный парк Маврово

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Триумфальная Арка" Македония".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Здравствуйте, дорогие друзья. Зовут меня Александр (Аце). Родился и вырос в прекрасной стране Македонии. Маленькая балканская страна мало известна среди русских путешественников, поэтому я помогаю (с помощью экскурсий и трансфера) познакомиться с местной культурой, историей, архитектурой и горными пейзажами. А гастрономические и винные гурманы на моих экскурсиях смогут познакомиться с натуральными местными винами и македонской домашней кухней.
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2 отзыва оставили туристы

23 августа 2014
Экскурсия действительно запоминающаяся. Очень красивая горная дорога. Такой разнообразный пейзаж - лесистые ущелья, ярко-бирюзовые озера и величественные монастыри. Чудесная природа, чудесная страна. Чудесный гид, очень доброжелательный и интересный человек. Прекрасный водитель. Мы ездили с ребенком 10 лет, боялись, что долгая дорога окажется тяжелой. Но экскурсия воспринимается на одном дыхании, очень довольны остались все.
4 ноября 2013
Замечательная экскурсия. Кроме природных достопримечательностей Македонии, увидел города Охрид и Скопье с их крепостями и древней культурой. Экскурсия очень насыщенная и познавательная для тех кто любит историю и кому нравится путешествовать. Александр очень отзывчивый гид и замечательный человек. Мне все очень понравилось!!

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220 за экскурсию
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