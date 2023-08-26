2 отзыва оставили туристы

Знакомство с потрясающими ландшафтами, флорой и фауной Македонии
Если вы любите природу, вам непременно стоит побывать парке Маврово.
Здесь вы найдете всё природное разнообразие Македонии: горы, каньоны, пики, а также живописные ущелья Шара, Кораб, Дешат и Бистра. В лесах вам встретятся тысячи видов растений, многие из которых редкие или исчезающие. А если повезет, мы полюбуемся на красивейших птиц и лесных кошек, серн и даже медведей!
Заповедный национальный парк Маврово (73 000 га. на высоте 1220 м. над уровнем моря) – одно из моих любимых мест, где зимой мы с друзьями катаемся на горных лыжах, а летом скрываемся от городской жары около озера.
К сожалению, в этот прекрасный парк, расположенный на северо-западе Македонии, нет рейсовых автобусов, поэтому немногим туристам удается попасть туда. Мы же с вами отправимся туда на автомобиле. Я провезу вас по горным серпантинам в озерный рай, который затерялся в горах Национального парка.
Проедем мимо городов Тетово и Гостивар к Мавровскому озеру. Далее – по горной дороге в сердце Национального парка к еще одному удивительному озеру – Дебарское. Головокружительные горные пейзажи и свежий воздух перенесут вас в другое измерение и надолго останутся в вашей памяти, подарив восторг от красоты первозданной природы.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто любит горные поездки на автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Триумфальная Арка «Македония»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Скопье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 28 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья. Зовут меня Александр (Аце). Родился и вырос в прекрасной стране Македонии. Маленькая балканская страна мало известна среди русских путешественников, поэтому я помогаю (с помощью экскурсий и трансфера) познакомиться с местной культурой, историей, архитектурой и горными пейзажами. А гастрономические и винные гурманы на моих экскурсиях смогут познакомиться с натуральными местными винами и македонской домашней кухней.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Valeriya
Ездили на экскурсию в Маврово с шестилетним сыном и мужем. Посетили этот прекрасный парк с озером и мужской монастырь. Гид Александр (Македонский 😀) профессионал своего дела очень любящий свою страну и много знающий о ней. Восхитительные пейзажи, хорошие горные дороги, Без сомнения рекомендуем экскурсию всем и сами обязательно ещё раз посетим эту удивительно красивую тёплую и гостеприимную страну.
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Екатерина
Экскурсия действительно запоминающаяся. Очень красивая горная дорога. Такой разнообразный пейзаж - лесистые ущелья, ярко-бирюзовые озера и величественные монастыри. Чудесная природа, чудесная страна. Чудесный гид, очень доброжелательный и интересный человек. Прекрасный водитель. Мы ездили с ребенком 10 лет, боялись, что долгая дорога окажется тяжелой. Но экскурсия воспринимается на одном дыхании, очень довольны остались все.
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А
Андрей
Замечательная экскурсия. Кроме природных достопримечательностей Македонии, увидел города Охрид и Скопье с их крепостями и древней культурой. Экскурсия очень насыщенная и познавательная для тех кто любит историю и кому нравится путешествовать. Александр очень отзывчивый гид и замечательный человек. Мне все очень понравилось!!
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Александра
Прекрасная Экскурсия с гидом Александром. Рассказы об истории мест, событий - очень ёмкие и познавательные. Он - мастер своего дела!!! Всем рекомендую!!!
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Олеся
Незабываемая поездка, шикарная природа, море впечатлений и самый лучший на свете гид. Очень советую, не пожалеете!
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