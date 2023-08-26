2 отзыва оставили туристы

Если вы любите природу, вам непременно стоит побывать парке Маврово. Здесь вы найдете всё природное разнообразие Македонии: горы, каньоны, пики, а также живописные ущелья Шара, Кораб, Дешат и Бистра. В лесах вам встретятся тысячи видов растений, многие из которых редкие или исчезающие. А если повезет, мы полюбуемся на красивейших птиц и лесных кошек, серн и даже медведей!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Заповедный национальный парк Маврово (73 000 га. на высоте 1220 м. над уровнем моря) – одно из моих любимых мест, где зимой мы с друзьями катаемся на горных лыжах, а летом скрываемся от городской жары около озера.

К сожалению, в этот прекрасный парк, расположенный на северо-западе Македонии, нет рейсовых автобусов, поэтому немногим туристам удается попасть туда. Мы же с вами отправимся туда на автомобиле. Я провезу вас по горным серпантинам в озерный рай, который затерялся в горах Национального парка.

Проедем мимо городов Тетово и Гостивар к Мавровскому озеру. Далее – по горной дороге в сердце Национального парка к еще одному удивительному озеру – Дебарское. Головокружительные горные пейзажи и свежий воздух перенесут вас в другое измерение и надолго останутся в вашей памяти, подарив восторг от красоты первозданной природы.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит горные поездки на автомобиле.