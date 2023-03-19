Вы погуляете по мощеным улочкам Старого города с мечетями, караван-сараями, ремесленными мастерскими и торговыми лавочками. Рассмотрите средневековый Каменный мост и полюбуетесь колоритной двухэтажной застройкой. Кроме того, я покажу венецианскую крепость Кале и часовую башню Саат Кула. Расскажу, как Скопье выглядел в разные столетия и какие события в нем происходили.
Современный Скопье
Скопье — это не только извилистые переулки с малоэтажной застройкой. Вы оцените величественную площадь Македония и 20-метровую Триумфальную арку, открытую уже в наше время. А также увидите многочисленные городские памятники: византийскому императору Юстиниану I, революционеру Гоце Делчеву и царю Александру Македонскому. Я раскрою, какие еще знаменитые люди связаны с нашей страной и как они повлияли на ее развитие.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Македония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваш гид в Скопье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 14 туристов
Меня зовут Сотирис (Саша), я лицензированный гид в Скопье. По профессии — переводчик и учитель русского языка. Занимаюсь творчеством: музыкой и пением. Очень люблю показывать родную страну путешественникам, к каждой экскурсии подхожу с открытой душой, задором и энергией.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Станислав
Отличный обзор города, его истории, с чудесными видами и интересным и увлекательным рассказом! Спасибо