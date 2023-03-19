За свою многовековую историю Скопье пережил немало событий: расцвет во времена Османской империи, два разрушительных землетрясения и возрождение. Сегодня это яркий, «живой» и очень интересный город. Вы погрузитесь в его прошлое и настоящее, услышите о местных народных обычаях, культуре и традиционной кухне.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колоритный Старый город

Вы погуляете по мощеным улочкам Старого города с мечетями, караван-сараями, ремесленными мастерскими и торговыми лавочками. Рассмотрите средневековый Каменный мост и полюбуетесь колоритной двухэтажной застройкой. Кроме того, я покажу венецианскую крепость Кале и часовую башню Саат Кула. Расскажу, как Скопье выглядел в разные столетия и какие события в нем происходили.

Современный Скопье

Скопье — это не только извилистые переулки с малоэтажной застройкой. Вы оцените величественную площадь Македония и 20-метровую Триумфальную арку, открытую уже в наше время. А также увидите многочисленные городские памятники: византийскому императору Юстиниану I, революционеру Гоце Делчеву и царю Александру Македонскому. Я раскрою, какие еще знаменитые люди связаны с нашей страной и как они повлияли на ее развитие.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.