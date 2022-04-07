Знакомьтесь, Скопье

Исследовать центр македонской столицы с профессиональным гидом

Индивидуальная
За свою многовековую историю Скопье пережил немало событий: расцвет во времена Османской империи, два разрушительных землетрясения и возрождение.

Сегодня это яркий, «живой» и очень интересный город.

Вы погрузитесь в его прошлое и настоящее, услышите о местных народных обычаях, культуре и традиционной кухне.
Знакомьтесь, Скопье
Знакомьтесь, Скопье
Знакомьтесь, Скопье
Знакомьтесь, Скопье
Знакомьтесь, Скопье
Знакомьтесь, Скопье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Колоритный Старый город

Вы погуляете по мощеным улочкам Старого города с мечетями, караван-сараями, ремесленными мастерскими и торговыми лавочками. Рассмотрите средневековый Каменный мост и полюбуетесь колоритной двухэтажной застройкой. Кроме того, я покажу венецианскую крепость Кале и часовую башню Саат Кула. Расскажу, как Скопье выглядел в разные столетия и какие события в нем происходили.

Современный Скопье

Скопье — это не только извилистые переулки с малоэтажной застройкой. Вы оцените величественную площадь Македония и 20-метровую Триумфальную арку, открытую уже в наше время. А также увидите многочисленные городские памятники: византийскому императору Юстиниану I, революционеру Гоце Делчеву и царю Александру Македонскому. Я раскрою, какие еще знаменитые люди связаны с нашей страной и как они повлияли на ее развитие.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Македония
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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