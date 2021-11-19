Добро пожаловать в Скопье!

Взглянуть на столицу Северной Македонии как на яркий образец культурного смешения Востока и Запада

Одни называют Скопье мировой столицей китча с шокирующим количеством скульптур, других пленяют его мосты.

Так или иначе, противоречивые взгляды на его облик не отменяют большой истории за плечами балканского старичка, повидавшего войны, катаклизмы, эпидемии и смены империй.

О том, как непростая судьба Скопье сформировала его культуру, поговорим на прогулке по центру.
Добро пожаловать в Скопье!
Добро пожаловать в Скопье!
Добро пожаловать в Скопье!
Добро пожаловать в Скопье!
Добро пожаловать в Скопье!
Добро пожаловать в Скопье!
Добро пожаловать в Скопье!
Добро пожаловать в Скопье!
Добро пожаловать в Скопье!
Добро пожаловать в Скопье!
Добро пожаловать в Скопье!
Добро пожаловать в Скопье!
Добро пожаловать в Скопье!
Добро пожаловать в Скопье!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Необычный город-музей под открытым небом

В фокусе внимания будет культурная мозаика Скопье и та гармония, которая установилась между Старым городом, османским периодом, и Новым городом, не утратившим христианских традиций. Также по пути я расскажу, как другие периоды истории отразились на жизни государства, входившего в состав Античной Македонии, Римской и Византийской империй.

Вы побываете на крупнейшем базаре Балкан — Старой чаршии. Пройдете по Золотой и другим ремесленным улочкам. Увидите, откуда началось строительство Скопье. Заглянете в крытый рынок «безистен», посетите караван-сарай, где находится женское медресе, а еще кальянная и пивбар. Услышите историю крепости Кале. А в Новом городе я познакомлю вас с проектом Скопье 2014 — музей под открытым небом, покажу мосты Цивилизации и искусства и средневековый Каменный мост — визитную карточку македонской столицы.

Кроме того, на прогулке вы выясните, где на самом деле находился дом, в котором родилась Мать Тереза.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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