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это было как подарок на Рождество, когда случается волшебство и веришь в сказку)

Так и началась моя экскурсия, в неё сказочно и красиво въехал Александр Македонский:)) Мы гуляли по Македонии, смотрели различные интересные места, Александр здорово рассказывал обо всём, шутил, фотографировал меня, мы говорили об истории, жизни, я была так счастлива быть в его компании и не хотела, чтобы экскурсия заканчивалась! Вот даже описать не возможно, как это здорово когда интересно и приятно с человеком, который уже помимо экскурсионной программы рассказывает о семейной жизни, о том, как они познакомились с Ириной (Иринкой-Мандаринкой:)) откуда не возьмись организует мандаринки, и как будто "на связи" с ней) И не как будто, а и по настоящему, мы ещё созвонились и поболтали по телефону. Я была так довольна всем, что ушла вдохновлённая и окрылённая их счастливым примером любящей пары, и созданной Александром позитивной атмосферой!

Это та команда гидов, от которых не "сбегаешь" пегруженный информацией, такой уставший, знаете, такой как будто тебя поучили и ты такой двоечник и хочешь скорее убежать, потому что от чего-то устал (хотя по идее просто гулял)… Тут же всё наоборот!:) Как когда слушаешь и не можешь наслушаться как интересно всё и здорово!

Помимо этого, я была очень счастлива, нашим последующим поздравлениям и перепискам! И спасибо огромное за мои спасённые в последний момент экскурсии в других странах, когда Ирина и Александр подсказали мне, что делать!)

Обнимаю, благодарю и от души рекомендую эту парочку! 🫶