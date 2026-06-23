Так или иначе, противоречивые взгляды на его облик не отменяют большой истории за плечами балканского старичка, повидавшего войны, катаклизмы, эпидемии и смены империй. О том, как непростая судьба Скопье сформировала его культуру, поговорим на прогулке по центру.
Описание экскурсии
Необычный город-музей под открытым небом
В фокусе внимания будет культурная мозаика Скопье и та гармония, которая установилась между Старым городом, османским периодом, и Новым городом, не утратившим христианских традиций. Также по пути я расскажу, как другие периоды истории отразились на жизни государства, входившего в состав Античной Македонии, Римской и Византийской империй.
Вы побываете на крупнейшем базаре Балкан — Старой чаршии. Пройдете по Золотой и другим ремесленным улочкам. Увидите, откуда началось строительство Скопье. Заглянете в крытый рынок «безистен», посетите караван-сарай, где находится женское медресе, а еще кальянная и пивбар. Услышите историю крепости Кале. А в Новом городе я познакомлю вас с проектом Скопье 2014 — музей под открытым небом, покажу мосты Цивилизации и искусства и средневековый Каменный мост — визитную карточку македонской столицы.
Кроме того, на прогулке вы выясните, где на самом деле находился дом, в котором родилась Мать Тереза.
Организационные детали
- Дополнительных расходов по пути не предвидится
- Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок