Мои заказы

Добро пожаловать в Скопье

Взглянуть на столицу Северной Македонии как на яркий образец культурного смешения Востока и Запада
Одни называют Скопье мировой столицей китча с шокирующим количеством скульптур, других пленяют его мосты.

Так или иначе, противоречивые взгляды на его облик не отменяют большой истории за плечами балканского старичка, повидавшего войны, катаклизмы, эпидемии и смены империй. О том, как непростая судьба Скопье сформировала его культуру, поговорим на прогулке по центру.
5
27 отзывов
Добро пожаловать в Скопье
Добро пожаловать в Скопье
Добро пожаловать в Скопье

Описание экскурсии

Необычный город-музей под открытым небом

В фокусе внимания будет культурная мозаика Скопье и та гармония, которая установилась между Старым городом, османским периодом, и Новым городом, не утратившим христианских традиций. Также по пути я расскажу, как другие периоды истории отразились на жизни государства, входившего в состав Античной Македонии, Римской и Византийской империй.

Вы побываете на крупнейшем базаре Балкан — Старой чаршии. Пройдете по Золотой и другим ремесленным улочкам. Увидите, откуда началось строительство Скопье. Заглянете в крытый рынок «безистен», посетите караван-сарай, где находится женское медресе, а еще кальянная и пивбар. Услышите историю крепости Кале. А в Новом городе я познакомлю вас с проектом Скопье 2014 — музей под открытым небом, покажу мосты Цивилизации и искусства и средневековый Каменный мост — визитную карточку македонской столицы.

Кроме того, на прогулке вы выясните, где на самом деле находился дом, в котором родилась Мать Тереза.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Скопье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 342 туристов
Зовут меня Ирина — лицензированный гид по Македонии. Специализируюсь на разных темах, но в течение 9 лет работы с туристами, поняла, что обзорные и гастрономические экскурсии наиболее интересны гостям бывшей
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югославской республики Македонии. Мой подход к экскурсии индивидуален для каждого: кто-то любит экскурсии на автомобиле, кто-то на спортивном самолёте, а кто-то любит знакомиться с интересными объектами пешком. Выбор за вами, ведь проведение экскурсий для меня не только профессия, но и моё хобби, моя жизнь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Каким чудом жизнь свела меня с Ириной и Александром! Такие замечательные люди! Которые любят своё дело, свою жизнь и друг друга! Я была на экскурсии, которую вёл Александр, и знаете,
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это было как подарок на Рождество, когда случается волшебство и веришь в сказку)
Так и началась моя экскурсия, в неё сказочно и красиво въехал Александр Македонский:)) Мы гуляли по Македонии, смотрели различные интересные места, Александр здорово рассказывал обо всём, шутил, фотографировал меня, мы говорили об истории, жизни, я была так счастлива быть в его компании и не хотела, чтобы экскурсия заканчивалась! Вот даже описать не возможно, как это здорово когда интересно и приятно с человеком, который уже помимо экскурсионной программы рассказывает о семейной жизни, о том, как они познакомились с Ириной (Иринкой-Мандаринкой:)) откуда не возьмись организует мандаринки, и как будто "на связи" с ней) И не как будто, а и по настоящему, мы ещё созвонились и поболтали по телефону. Я была так довольна всем, что ушла вдохновлённая и окрылённая их счастливым примером любящей пары, и созданной Александром позитивной атмосферой!
Это та команда гидов, от которых не "сбегаешь" пегруженный информацией, такой уставший, знаете, такой как будто тебя поучили и ты такой двоечник и хочешь скорее убежать, потому что от чего-то устал (хотя по идее просто гулял)… Тут же всё наоборот!:) Как когда слушаешь и не можешь наслушаться как интересно всё и здорово!
Помимо этого, я была очень счастлива, нашим последующим поздравлениям и перепискам! И спасибо огромное за мои спасённые в последний момент экскурсии в других странах, когда Ирина и Александр подсказали мне, что делать!)
Обнимаю, благодарю и от души рекомендую эту парочку! 🫶

Каким чудом жизнь свела меня с Ириной и Александром! Такие замечательные люди! Которые любят своё дело,
Каким чудом жизнь свела меня с Ириной и Александром! Такие замечательные люди! Которые любят своё дело,
Каким чудом жизнь свела меня с Ириной и Александром! Такие замечательные люди! Которые любят своё дело,
Каким чудом жизнь свела меня с Ириной и Александром! Такие замечательные люди! Которые любят своё дело,
Каким чудом жизнь свела меня с Ириной и Александром! Такие замечательные люди! Которые любят своё дело,
Каким чудом жизнь свела меня с Ириной и Александром! Такие замечательные люди! Которые любят своё дело,
Каким чудом жизнь свела меня с Ириной и Александром! Такие замечательные люди! Которые любят своё дело,
Каким чудом жизнь свела меня с Ириной и Александром! Такие замечательные люди! Которые любят своё дело,+2
Каким чудом жизнь свела меня с Ириной и Александром! Такие замечательные люди! Которые любят своё дело,
Каким чудом жизнь свела меня с Ириной и Александром! Такие замечательные люди! Которые любят своё дело,
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Евгения
100% погружение в Македонию 🥰 И Ирина, и её муж Александр - хранители города! Ирина живёт здесь со времён Югославии, и глубоко понимает страну. Александр отлично говорит и шутит по-русски
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и нежно любит наш народ.

Живо, интересно, с огоньком и юмором - время пролетело незаметно! С такими людьми хочется общаться - они искренне интересовались нами, показывали секретные дворики и передавали свою любовь к культуре. Мы ощущали себя желанными гостями, а именно этого мы ищем в любой стране.

Буду рада поехать с ними и на другие экскурсии!

100% погружение в Македонию 🥰 И Ирина, и её муж Александр - хранители города! Ирина живёт
100% погружение в Македонию 🥰 И Ирина, и её муж Александр - хранители города! Ирина живёт
100% погружение в Македонию 🥰 И Ирина, и её муж Александр - хранители города! Ирина живёт
100% погружение в Македонию 🥰 И Ирина, и её муж Александр - хранители города! Ирина живёт
100% погружение в Македонию 🥰 И Ирина, и её муж Александр - хранители города! Ирина живёт
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Денис
От экскурсии в Македонии остались исключительно положительные эмоции!!! Ирина провела экскурсию со своим супругом Александром. Это просто замечательные люди, любящие свой город и прекрасно знающие историю страны. А чувство юмора
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Александра - это вообще отдельная тема! Просто респект, вы очень классные и добрые -))) За небольшое время, проведенное вместе в Македонии, они стали нам добрыми друзьями и это очень ценно! Спасибо вам большое! Мы прекрасно провели время, купили интересные сувениры, поели национальную кухню, услышали много интересного, а также дополнительно посетили очень красивое и живописное место около Скопье - каньон Матка! Александр "Македонский" всегда нам помогал во всех вопросах и был настоящим проводником в этой прекрасной стране! Всем рекомендую! До новых встреч!

От экскурсии в Македонии остались исключительно положительные эмоции!!! Ирина провела экскурсию со своим супругом Александром. Это
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I
Очень душевно, весело и профессионально. Я получила море удовольствия.
Очень душевно, весело и профессионально. Я получила море удовольствия.
Очень душевно, весело и профессионально. Я получила море удовольствия.
Очень душевно, весело и профессионально. Я получила море удовольствия.
Очень душевно, весело и профессионально. Я получила море удовольствия.
Очень душевно, весело и профессионально. Я получила море удовольствия.
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М
Влюбились в Скопье и Македонию! Очень душевные люди, вкусно, тепло, солнечно. Ирина и Александр любят место, где живут, и транслируют эту любовь нам, туристам. Спасибо огромное!
Влюбились в Скопье и Македонию! Очень душевные люди, вкусно, тепло, солнечно. Ирина и Александр любят место,
Влюбились в Скопье и Македонию! Очень душевные люди, вкусно, тепло, солнечно. Ирина и Александр любят место,
Влюбились в Скопье и Македонию! Очень душевные люди, вкусно, тепло, солнечно. Ирина и Александр любят место,
Влюбились в Скопье и Македонию! Очень душевные люди, вкусно, тепло, солнечно. Ирина и Александр любят место,
Влюбились в Скопье и Македонию! Очень душевные люди, вкусно, тепло, солнечно. Ирина и Александр любят место,
Влюбились в Скопье и Македонию! Очень душевные люди, вкусно, тепло, солнечно. Ирина и Александр любят место,
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G
Экскурсию по Скопье нам проводил Александр =), муж Ирины. Человек, который хорошо знает историю своей страны и искренне любит свою страну. Мы прекрасно провели время за что хотим сказать Александру
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и Ирине огромное спасибо и с уверенностью порекомендовать их как гидов и просто замечательных людей.
Помимо экскурсии Александр порекомендовал нам что можно еще посмотреть в Македонии и даже помог в организации нескольких других экскурсий за что ему огромное спасибо.
Поскольку мы побывали в Македонии зимой, теперь очень хочется побывать летом и конечно же встретиться с этими замечательными людьми!
Хвала Ви, Александр!

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