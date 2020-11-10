Как добраться до Алора-Сетара на самолёте
В Алоре-Сетаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Abdul Halim Airport» вам не избежать
Список аэропортов Алора-Сетара
- Алор-Сетар AORSultan Abdul Halim Airport
Самые дешёвые билеты в Алор-Сетар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|763
|1ч 10м
|10.11.2020
|из 🇲🇾Джохора-Бару
|2 057
|6ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|60 270
|55ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Алора-Сетара
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Алора-Сетара, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в undefined
- 22.03.202127.03.2021
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