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Летим в Алор-Сетар

Как добраться до Алора-Сетара на самолёте

В Алоре-Сетаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Abdul Halim Airport» вам не избежать

Список аэропортов Алора-Сетара

  1. Алор-Сетар AOR
    Sultan Abdul Halim Airport

Самые дешёвые билеты в Алор-Сетар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура7631ч 10м
10.11.2020из 🇲🇾Джохора-Бару2 0576ч 40м (⇵1)
13.10.2020из 🇵🇱Варшавы60 27055ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Алора-Сетара