Всё о Малайзии

Полезная информация о Малайзии

Что нужно знать о Малайзии: 6 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 32 экскурсии
Флаг Малайзии
Флаг Малайзии
НазваниеМалайзия
По-английскиMalaysia
СтолицаКуала-Лумпур
Статья о странеСтатья о Малайзии
ГородаСписок городов
Фотографии35 фото
ВалютаМалайзийский ринггит
Площадь329 750 км²
Население31 790 277 чел.
Телефонный код+60
Код ISOMY
Основной домен.MY
Соседние страны🇧🇳 Бруней🇮🇩 Индонезия🇹🇭 Таиланд

Подробная статья

Малайзия
Малайзия — Горная экзотическая страна среди морей

Где находится Малайзия на карте

О городах

Куала-Лумпур

Достопримечательности

Башни Петронас

Чем заняться

Обзор лучших курортов МалайзииЧто купить в Малайзии и привезти в качестве сувенира

О поездках

Самостоятельное путешествие в Малайзию без туристических компаний

Популярные экскурсии в Малайзии

Ужин на Телевизионной Башне
Ужин на Телевизионной Башне
$
75
за чел.
Куала-Лумпур
Тур Сепилок. Орангутан+Пещера Гомантонг+Река Кинабатанг+Природный тур Сандакана
Тур Сепилок. Орангутан+Пещера Гомантонг+Река Кинабатанг+Природный тур Сандакана
$
415
за чел.
Кота-Кинабалу
Обед на Телевизионной Башне
Обед на Телевизионной Башне
$
43
за чел.
Куала-Лумпур
Орангутанги в природном заповеднике Rasa Ria и крокодиловая ферма
Орангутанги в природном заповеднике Rasa Ria и крокодиловая ферма
$
107
за чел.
Кота-Кинабалу
Экскурсия на высокогорье Камерун
Экскурсия на высокогорье Камерун
$
406
за чел.
Куала-Лумпур
Экскурсии в городах Малайзии

Фотографии

Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
Малайзия
35

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Малайзию

Расписание авиа-рейсов