Полезная информация о Малайзии
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Флаг Малайзии
|Название
|Малайзия
|По-английски
|Malaysia
|Столица
|Куала-Лумпур
|Статья о стране
|Статья о Малайзии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|35 фото
|Валюта
|Малайзийский ринггит
|Площадь
|329 750 км²
|Население
|31 790 277 чел.
|Телефонный код
|+60
|Код ISO
|MY
|Основной домен
|.MY
|Соседние страны
|🇧🇳 Бруней🇮🇩 Индонезия🇹🇭 Таиланд
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