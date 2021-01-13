Как добраться до Пхукета на самолёте
В Пхукете 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Phuket International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пхукета
- Пхукет HKTPhuket International Airport
Самые дешёвые билеты в Пхукет из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.01.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|1 054
|1ч 30м
|02.12.2020
|из 🇹🇭Паттайи
|2 140
|1ч 15м
|07.12.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|2 675
|2ч
|04.02.2021
|из 🇹🇭Хатъяя
|3 198
|4ч 35м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇹🇭Кхонкэн
|3 264
|1ч 55м
|15.12.2020
|из 🇹🇭Чианграя
|3 424
|2ч 5м
|01.11.2020
|из 🇹🇭Удонтхани
|3 608
|1ч 55м
|30.10.2020
|из 🇹🇭Убонратчатхани
|4 149
|4ч 40м (⇵1)
|05.07.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|4 705
|1ч 50м
|28.10.2020
|из 🇹🇭Пхитсанулка
|4 929
|23ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇹🇭Краби
|5 141
|7ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇹🇭Лея
|6 268
|23ч 40м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇻🇳Дананга
|6 310
|22ч 45м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇹🇭Саконнакхона
|6 390
|27ч 35м (⇵1)
|29.05.2021
|из 🇰🇭Пномпени
|6 512
|5ч 50м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇹🇭Нана
|6 622
|7ч 25м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇹🇭Самуи
|7 140
|1ч
|09.01.2021
|из Гонконга
|7 324
|10ч (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇮🇩Бали
|7 676
|13ч 35м (⇵1)
|17.03.2021
|из 🇻🇳Ханоя
|7 750
|7ч 35м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|7 792
|7ч 50м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇻🇳Нячанга
|8 023
|10ч 20м (⇵2)
|01.12.2020
|из Сеула
|8 125
|13ч 40м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇻🇳Фукуока
|8 168
|27ч 15м (⇵2)
|22.07.2021
|из 🇨🇳Шанхая
|8 724
|10ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇹🇭Транга
|8 788
|5ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇭Хуахина
|8 982
|33ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇭Ройета
|9 024
|6ч 5м (⇵1)
|17.03.2021
|из 🇮🇳Дели
|9 358
|16ч 15м (⇵1)
|12.08.2021
|из 🇱🇦Вьентьяна
|9 792
|10ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇲🇾Пенанга
|10 037
|23ч 55м (⇵1)
|28.03.2021
|из 🇮🇳Гоа
|10 215
|11ч 35м (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇨🇳Куньмина
|10 326
|9ч 55м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇮🇩Сурабой
|11 773
|25ч 25м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇮🇩Джокьякарты
|12 112
|20ч 30м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇵🇭Манилы
|12 737
|19ч 40м (⇵1)
|13.09.2021
|из 🇯🇵Токио
|13 430
|10ч 15м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇧🇩Дакки
|15 507
|28ч 45м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|15 557
|9ч 50м (⇵1)
|27.12.2020
|из Тэгу
|16 349
|21ч 35м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇰🇭Сиануквиля
|16 693
|24ч 20м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|17 136
|8ч 5м
|23.12.2020
|из 🇮🇳Калькутты
|17 254
|6ч 30м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|17 661
|48ч 55м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|18 169
|25ч 55м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|18 247
|38ч 25м (⇵2)
|28.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|18 594
|22ч 40м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|18 724
|21ч 5м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇯🇵Осаки
|18 812
|28ч 30м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|19 277
|15ч 15м (⇵1)
|15.02.2021
|из 🇦🇪Абу-Даби
|20 274
|28ч 55м (⇵2)
|13.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|20 323
|45ч 40м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇴🇲Маската
|20 442
|42ч 20м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇲🇻Мале
|20 532
|17ч 15м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Омска
|20 865
|13ч 5м (⇵1)
|19.01.2021
|из 🇶🇦Дохи
|20 950
|36ч 50м (⇵2)
|13.03.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|21 135
|36ч 5м (⇵2)
|07.03.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|21 897
|41ч (⇵2)
|16.03.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|22 306
|47ч 20м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Перми
|22 741
|38ч 50м (⇵2)
|09.03.2021
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|22 801
|50ч 20м (⇵2)
|17.03.2021
|из 🇷🇺Сочи
|22 998
|30ч 20м (⇵2)
|28.02.2021
|из Ялты
|23 047
|27ч 30м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Самары
|23 321
|26ч 40м (⇵2)
|20.02.2021
|из 🇸🇦Джидды
|23 692
|33ч 55м (⇵2)
|24.01.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|24 659
|31ч (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Воронежа
|24 667
|45ч 40м (⇵2)
|02.02.2021
|из 🇰🇿Алматы
|24 667
|12ч 45м (⇵1)
|12.02.2021
|из 🇷🇺Ульяновска
|24 724
|39ч 55м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|24 915
|22ч 35м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|25 082
|28ч 40м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Уфы
|25 346
|22ч 45м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Новокузнецка
|25 400
|30ч 25м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Казани
|25 568
|32ч 50м (⇵2)
|25.03.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|25 715
|26ч 40м (⇵1)
|24.02.2021
|из 🇷🇺Якутска
|26 098
|31ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|26 664
|30ч 25м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|26 752
|35ч 35м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|27 266
|23ч 30м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇱🇻Риги
|27 279
|29ч 35м (⇵2)
|09.03.2021
|из 🇲🇩Кишинёва
|27 299
|53ч 35м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇰🇬Бишкека
|27 409
|24ч 50м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|27 504
|36ч 10м (⇵2)
|09.03.2021
|из 🇺🇦Киева
|28 231
|55ч (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|28 567
|38ч 5м (⇵2)
|14.03.2021
|из 🇷🇺Томска
|28 672
|40ч 35м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|29 440
|25ч 5м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|29 543
|14ч 30м (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇷🇺Кемерово
|29 585
|23ч 50м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|29 623
|25ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|29 743
|22ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|29 885
|22ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|29 913
|40ч 5м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|30 002
|42ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|30 018
|42ч 10м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|30 548
|26ч 5м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|31 064
|29ч 50м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|31 228
|32ч (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|31 434
|53ч 10м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇪🇪Таллина
|31 457
|16ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пхукета
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пхукета, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Чианграй, Чиангмай, Кхонкэн и Куала-Лумпур
- 23.01.202130.01.2021
- 28.10.202004.11.2020
- 20.03.202127.03.2021
- 21.02.202102.03.2021
- 22.03.202124.03.2021
- 13.11.202016.11.2020
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