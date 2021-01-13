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Летим в Пхукет

Как добраться до Пхукета на самолёте

В Пхукете 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Phuket International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пхукета

  1. Пхукет HKT
    Phuket International Airport

Самые дешёвые билеты в Пхукет из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.01.2021из 🇹🇭Бангкока1 0541ч 30м
02.12.2020из 🇹🇭Паттайи2 1401ч 15м
07.12.2020из 🇹🇭Чиангмая2 675
04.02.2021из 🇹🇭Хатъяя3 1984ч 35м (⇵1)
16.12.2020из 🇹🇭Кхонкэн3 2641ч 55м
15.12.2020из 🇹🇭Чианграя3 4242ч 5м
01.11.2020из 🇹🇭Удонтхани3 6081ч 55м
30.10.2020из 🇹🇭Убонратчатхани4 1494ч 40м (⇵1)
05.07.2021из 🇸🇬Сингапура4 7051ч 50м
28.10.2020из 🇹🇭Пхитсанулка4 92923ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇹🇭Краби5 1417ч 50м (⇵1)
27.10.2020из 🇹🇭Лея6 26823ч 40м (⇵1)
08.01.2021из 🇻🇳Дананга6 31022ч 45м (⇵1)
19.10.2020из 🇹🇭Саконнакхона6 39027ч 35м (⇵1)
29.05.2021из 🇰🇭Пномпени6 5125ч 50м (⇵1)
21.10.2020из 🇹🇭Нана6 6227ч 25м (⇵1)
30.12.2020из 🇹🇭Самуи7 140
09.01.2021из Гонконга7 32410ч (⇵1)
30.01.2021из 🇮🇩Бали7 67613ч 35м (⇵1)
17.03.2021из 🇻🇳Ханоя7 7507ч 35м (⇵1)
25.12.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура7 7927ч 50м (⇵1)
05.01.2021из 🇻🇳Нячанга8 02310ч 20м (⇵2)
01.12.2020из Сеула8 12513ч 40м (⇵1)
08.01.2021из 🇻🇳Фукуока8 16827ч 15м (⇵2)
22.07.2021из 🇨🇳Шанхая8 72410ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇹🇭Транга8 788 (⇵1)
16.10.2020из 🇹🇭Хуахина8 98233ч (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇭Ройета9 0246ч 5м (⇵1)
17.03.2021из 🇮🇳Дели9 35816ч 15м (⇵1)
12.08.2021из 🇱🇦Вьентьяна9 79210ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇲🇾Пенанга10 03723ч 55м (⇵1)
28.03.2021из 🇮🇳Гоа10 21511ч 35м (⇵1)
21.01.2021из 🇨🇳Куньмина10 3269ч 55м (⇵1)
04.12.2020из 🇮🇩Сурабой11 77325ч 25м (⇵1)
14.11.2020из 🇮🇩Джокьякарты12 11220ч 30м (⇵2)
27.10.2020из 🇵🇭Манилы12 73719ч 40м (⇵1)
13.09.2021из 🇯🇵Токио13 43010ч 15м (⇵1)
09.12.2020из 🇧🇩Дакки15 50728ч 45м (⇵2)
01.04.2021из 🇷🇺Иркутска15 5579ч 50м (⇵1)
27.12.2020из Тэгу16 34921ч 35м (⇵1)
21.12.2020из 🇰🇭Сиануквиля16 69324ч 20м (⇵2)
01.03.2021из 🇷🇺Новосибирска17 1368ч 5м
23.12.2020из 🇮🇳Калькутты17 2546ч 30м (⇵1)
31.10.2020из 🇦🇪Шарджи17 66148ч 55м (⇵2)
07.11.2020из 🇹🇼Тайбэй18 16925ч 55м (⇵1)
31.10.2020из 🇦🇪Дубая18 24738ч 25м (⇵2)
28.02.2021из 🇷🇺Москвы18 59422ч 40м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Владивостока18 72421ч 5м (⇵2)
28.12.2020из 🇯🇵Осаки18 81228ч 30м (⇵1)
05.11.2020из 🇱🇰Коломбо19 27715ч 15м (⇵1)
15.02.2021из 🇦🇪Абу-Даби20 27428ч 55м (⇵2)
13.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга20 32345ч 40м (⇵2)
20.12.2020из 🇴🇲Маската20 44242ч 20м (⇵2)
18.12.2020из 🇲🇻Мале20 53217ч 15м (⇵1)
01.03.2021из 🇷🇺Омска20 86513ч 5м (⇵1)
19.01.2021из 🇶🇦Дохи20 95036ч 50м (⇵2)
13.03.2021из 🇷🇺Красноярска21 13536ч 5м (⇵2)
07.03.2021из 🇷🇺Тюмени21 89741ч (⇵2)
16.03.2021из 🇷🇺Екатеринбурга22 30647ч 20м (⇵2)
10.02.2021из 🇷🇺Перми22 74138ч 50м (⇵2)
09.03.2021из 🇷🇺Минеральных Вод22 80150ч 20м (⇵2)
17.03.2021из 🇷🇺Сочи22 99830ч 20м (⇵2)
28.02.2021из Ялты23 04727ч 30м (⇵2)
10.02.2021из 🇷🇺Самары23 32126ч 40м (⇵2)
20.02.2021из 🇸🇦Джидды23 69233ч 55м (⇵2)
24.01.2021из 🇷🇺Краснодара24 65931ч (⇵2)
10.01.2021из 🇷🇺Воронежа24 66745ч 40м (⇵2)
02.02.2021из 🇰🇿Алматы24 66712ч 45м (⇵1)
12.02.2021из 🇷🇺Ульяновска24 72439ч 55м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Саратова24 91522ч 35м (⇵2)
29.12.2020из 🇰🇼Кувейт25 08228ч 40м (⇵2)
21.01.2021из 🇷🇺Уфы25 34622ч 45м (⇵2)
14.01.2021из 🇷🇺Новокузнецка25 40030ч 25м (⇵2)
15.02.2021из 🇷🇺Казани25 56832ч 50м (⇵2)
25.03.2021из 🇸🇦Эр-Рияда25 71526ч 40м (⇵1)
24.02.2021из 🇷🇺Якутска26 09831ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇹🇷Стамбула26 66430ч 25м (⇵2)
15.12.2020из 🇨🇾Ларнаки26 75235ч 35м (⇵2)
13.12.2020из 🇧🇾Минска27 26623ч 30м (⇵2)
01.03.2021из 🇱🇻Риги27 27929ч 35м (⇵2)
09.03.2021из 🇲🇩Кишинёва27 29953ч 35м (⇵2)
10.02.2021из 🇰🇬Бишкека27 40924ч 50м (⇵2)
11.02.2021из 🇷🇺Нижнего Новгорода27 50436ч 10м (⇵2)
09.03.2021из 🇺🇦Киева28 23155ч (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону28 56738ч 5м (⇵2)
14.03.2021из 🇷🇺Томска28 67240ч 35м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Архангельска29 44025ч 5м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Хабаровска29 54314ч 30м (⇵2)
01.07.2021из 🇷🇺Кемерово29 58523ч 50м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Калининграда29 62325ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇳🇴Осло29 74322ч (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Белгорода29 88522ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Мурманска29 91340ч 5м (⇵2)
18.11.2020из 🇷🇺Оренбурга30 00242ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Ставрополя30 01842ч 10м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)30 54826ч 5м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Махачкалы31 06429ч 50м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Сургута31 22832ч (⇵2)
15.01.2021из 🇷🇺Южно-Сахалинска31 43453ч 10м (⇵2)
30.01.2021из 🇪🇪Таллина31 45716ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пхукета, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Чианграй, Чиангмай, Кхонкэн и Куала-Лумпур

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Пхукета

Пхукет — лучший остров Андаманского моря Индийского океана
Пхукет — лучший остров Андаманского моря Индийского океана