Всё об Алор-Сетаре

Полезная информация об Алор-Сетаре

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Местное время в Алор-Сетаре
02:1654
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаАлор-Сетар
По-английскиAlor Setar
Столица регионаАлор-Сетар является столицей региона
Население города217 368 чел.
АэропортАлор-Сетар AOR
Часовой поясAsia/Kuala_Lumpur
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Алор-Сетар на карте

Алор-Сетар фото города
Алор-Сетар

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