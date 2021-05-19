Полезная информация об Алор-Сетаре
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Местное время в Алор-Сетаре
02:1654
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Алор-Сетар
|По-английски
|Alor Setar
|Столица региона
|Алор-Сетар является столицей региона
|Население города
|217 368 чел.
|Аэропорт
|Алор-Сетар AOR
|Часовой пояс
|Asia/Kuala_Lumpur
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Алор-Сетар на карте
Алор-Сетар