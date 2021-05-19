Всё о Баттерворте

Полезная информация о Баттерворте

Что нужно знать о Баттерворте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Баттерворте
03:4339
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаБаттерворт
По-английскиButterworth
Население города107 591 чел.
АэропортБаттерворт BWH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Kuala_Lumpur
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Баттерворт на карте