Полезная информация о Баттерворте
Что нужно знать о Баттерворте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Баттерворте
03:4339
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Баттерворт
|По-английски
|Butterworth
|Население города
|107 591 чел.
|Аэропорт
|Баттерворт BWH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Kuala_Lumpur
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря