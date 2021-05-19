Полезная информация о Бинтулу

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Местное время в Бинтулу
04:5046
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаБинтулу
По-английскиBintulu
Население города151 617 чел.
АэропортБинтулу BTU
Часовой поясAsia/Kuching
Средняя высота8 м. от уровня моря

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