Полезная информация об Ипо

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Местное время в Ипо
02:1706
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаИпо
По-английскиIpoh
Столица регионаИпо является столицей региона
Население города673 318 чел.
АэропортИпох IPH
Часовой поясAsia/Kuala_Lumpur
Средняя высота45 м. от уровня моря

Где находится Ипо на карте

Ипо фото города
Ипо

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