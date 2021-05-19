Полезная информация об Ипо
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Местное время в Ипо
02:1706
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Ипо
|По-английски
|Ipoh
|Столица региона
|Ипо является столицей региона
|Население города
|673 318 чел.
|Аэропорт
|Ипох IPH
|Часовой пояс
|Asia/Kuala_Lumpur
|Средняя высота
|45 м. от уровня моря
Где находится Ипо на карте
Ипо