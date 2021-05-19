Полезная информация о Куантане
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Местное время в Куантане
03:4357
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Куантан
|По-английски
|Kuantan
|Столица региона
|Куантан является столицей региона
|Население города
|366 229 чел.
|Аэропорт
|Куантан KUA
|Часовой пояс
|Asia/Kuala_Lumpur
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Куантан на карте
Куантан