Всё о Куантане

Полезная информация о Куантане

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Местное время в Куантане
03:4357
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаКуантан
По-английскиKuantan
Столица регионаКуантан является столицей региона
Население города366 229 чел.
АэропортКуантан KUA
Часовой поясAsia/Kuala_Lumpur
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Куантан на карте

Куантан фото города
Куантан

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