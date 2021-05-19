Полезная информация о Лахад-Дату
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Местное время в Лахад-Дату
03:4403
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Лахад-Дату
|По-английски
|Lahad Datu
|Население города
|105 622 чел.
|Аэропорт
|Лахад-Дату LDU
|Часовой пояс
|Asia/Kuching
|Средняя высота
|-9999 м. от уровня моря
Где находится Лахад-Дату на карте
Лахад-Дату