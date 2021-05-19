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Полезная информация о Лахад-Дату

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Местное время в Лахад-Дату
03:4403
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаЛахад-Дату
По-английскиLahad Datu
Население города105 622 чел.
АэропортЛахад-Дату LDU
Часовой поясAsia/Kuching
Средняя высота-9999 м. от уровня моря

Где находится Лахад-Дату на карте

Лахад-Дату фото города
Лахад-Дату

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