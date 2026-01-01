Групповая
Мангровые леса Лангкави - геопарк Килим, пещеры и орлы
Начало: Туристический причал на реке Килим, район Кампунг ...
$32 за человека
Водная прогулка
По геопарку Килим на каяках: мангры, скалы и дикая природа
Начало: Туристический причал на реке Килим, район Кампунг ...
$63 за человека
Водная прогулка
Прогулка на лодке по мангровым зарослям Килим с обедом
Начало: Ваш отель
$48 за человека
Групповая
до 20 чел.
Голубой бассейн и Севен-Уэллс: тропический рай Лангкави
Начало: Джалан Телага Туджух, 12, 07100 Лангкави, Кедах, М...
$72 за человека
Круиз
Круиз на закате в Лангкави: барбекю, море и напитки без ограничений
Начало: Первый этаж яхт-клуба Royal Langkawi, Джалан Дато ...
$83.50 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
По деревням на велосипеде: купание у водопада и десерт
Начало: Джалан Танджунг Ру, 163, Айер Хангат, 07000 Лангка...
$30 за человека
Билеты
Входной билет в аквапарк Splash Out
Начало: 8RFW+337 Kuah, Кедах, Малайзия
$15 за билет
Сколько стоит экскурсия по Лангкави в феврале 2026
Сейчас на Лангкави в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 15 до 83.50. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
