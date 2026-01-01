Билеты
Входной билет в «Подводный мир Лангкави» с подводным туннелем
Начало: 7PQH+3CP Лангкави, Кедах, Малайзия
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00
$16 за билет
Билеты
Канатная дорога Лангкави и прогулка по Небесному мосту
Начало: 9MCC+CMM Лангкави, Кедах, Малайзия
«Это не просто билет — это встреча с высотой и красотой природы»
$85 за билет
Билеты
Входной билет в аквапарк Splash Out
Начало: 8RFW+337 Kuah, Кедах, Малайзия
«Обратите внимание: билеты Splash Out распределяются по категориям по росту, а не по возрасту»
$15 за билет
