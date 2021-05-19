Полезная информация о Лимбанге
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Местное время в Лимбанге
04:5110
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Лимбанг
|По-английски
|Limbang
|Население города
|26 199 чел.
|Аэропорт
|Лимбанг LMN
|Часовой пояс
|Asia/Kuching
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Лимбанг на карте
Лимбанг