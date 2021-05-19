Всё о Лимбанге

Полезная информация о Лимбанге

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Местное время в Лимбанге
04:5110
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇾 Малайзия
Название городаЛимбанг
По-английскиLimbang
Население города26 199 чел.
АэропортЛимбанг LMN
Часовой поясAsia/Kuching
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Лимбанг на карте

Лимбанг фото города
Лимбанг

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