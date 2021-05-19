Полезная информация о Мири
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Местное время в Мири
02:1730
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇾 Малайзия
|Название города
|Мири
|По-английски
|Miri
|Население города
|228 212 чел.
|Аэропорт
|Мири MYY
|Часовой пояс
|Asia/Kuching
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
Где находится Мири на карте
Мири