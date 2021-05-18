Полезная информация о Лилонгве
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Местное время в Лилонгве
20:1803
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇼 Малави
|Название города
|Лилонгве
|По-английски
|Lilongwe
|Это столица
|Лилонгве является столицей Малави
|Население города
|646 750 чел.
|Аэропорт
|Кумузу LLW
|Часовой пояс
|Africa/Blantyre
|Средняя высота
|1 056 м. от уровня моря
Где находится Лилонгве на карте
Лилонгве
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