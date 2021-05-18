Всё о Лилонгве

Полезная информация о Лилонгве

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Местное время в Лилонгве
20:1803
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇼 Малави
Название городаЛилонгве
По-английскиLilongwe
Это столицаЛилонгве является столицей Малави
Население города646 750 чел.
АэропортКумузу LLW
Часовой поясAfrica/Blantyre
Средняя высота1 056 м. от уровня моря

Где находится Лилонгве на карте

Лилонгве фото города
Лилонгве

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