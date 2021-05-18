Полезная информация о Мзузу
Что нужно знать о Мзузу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мзузу
21:4421
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇼 Малави
|Название города
|Мзузу
|По-английски
|Mzuzu
|Столица региона
|Мзузу является столицей региона
|Население города
|175 345 чел.
|Аэропорт
|Мзузу ZZU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Blantyre
|Средняя высота
|1 275 м. от уровня моря