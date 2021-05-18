Полезная информация о Мзузу

Что нужно знать о Мзузу: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мзузу
21:4421
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇼 Малави
Название городаМзузу
По-английскиMzuzu
Столица регионаМзузу является столицей региона
Население города175 345 чел.
АэропортМзузу ZZU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Blantyre
Средняя высота1 275 м. от уровня моря

Где находится Мзузу на карте