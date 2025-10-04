Перезагрузка у океана: Мальдивы, путешествие со смыслом и любовью к жизни
Настоящие Мальдивы вместе с нами
12 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 147 000 ₽ за человека
-
13%
Скрытые Мальдивы
12 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 130 500 ₽
150 000 ₽ за человека
-
17%
Улётные Мальдивы по 3 островам. Включено всё и даже больше
❗️Всё лучшее на Мальдивах в этом туре❗️
3 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 145 250 ₽
175 000 ₽ за человека
-
26%
Мальдивы. Йога. Звуковое исцеление
Мальдивы. Звуковое исцеление и йога-ретрит с тибетскими чашами на райском острове
16 фев в 10:00
3 мар в 10:00
от 134 000 ₽
180 000 ₽ за человека
