читать дальше

Гамаки всегда со мной, путешествуя с ними, влюбляю в них каждого с кем знакомлюсь. Год назад пришла идея организовать йога туры на Мальдивы, на прекрасный остров Тодду. Хочется делиться атмосферой и красотой этого острова. Готовлю авторские туры с душой, в программе знакомство с островом, утренняя йога на берегу океана, морские экскурсии, снорклинг с мантами,черепахами, фотосессии в ярких локациях, вкусные фрукты, йога в гамаках на веранде с красивым пейзажем, трансформационная игра лила в теплом пространстве, прощальный костер в окружении четырех стихий и много,много интересного))) Буду рада видеть тебя в своей группе и подарить великолепные эмоции и воспоминания на всю жизнь!