Райский отдых на Мальдивах

Райский отдых на Мальдивах: тур «Всё включено» под ключ! Представьте себе
Райский отдых на МальдивахФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Описание тура

Райский отдых на Мальдивах: Тур Все включено под ключ!

Представьте себе: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и потрясающие закаты, которые оставляют без дыхания. Мальдивы — это не просто место, это настоящий рай на Земле, где каждый момент наполнен волшебством.

В туре Вас ждет:

  1. Комфортабельное размещение в уютных гостевых домах

  2. Вкусное питание блюдами местной и международной кухни в лучшем ресторане на острова. Завтраки, обеды и ужины — все включено!

  3. Развлечения и активный отдых: Снорклинг с маской и трубкой, водные виды спорта и экскурсии на другие острова — выберите то, что Вам по душе!

  4. Индивидуальный подход: Позабочусь о каждом Вашем желании, чтобы сделать Ваш отдых незабываемым.

  5. Экскурсии: Морские выезды и незабываемые экскурсии, как морские так и по острову, не оставят вас равнодушными.

Программа тура по дням

1 день

Приветствие

Встреча в порту, размещение в гостевом доме, отдых, экскурсия по острову, наблюдаем закат, плескаясь в океане, ужин, свободное время.

Приветствие
2 день

Знакомство с островом

8:30ч Завтрак

10:00ч Снорклинг с черепахами на домашнем рифе (фото,видео)

12:00ч-16:00ч Свободное время, отдых на океане

17:30ч Прогулка вокруг острова

19:00ч Ужин

20:00ч Прогулка в порту

Знакомство с островом
3 день

Погружение в атмосферу острова

8:30ч Завтрак

10:00ч Выезд на лодке на домашний риф, снорклинг в океане

12:00ч-16:00ч Свободное время

17:00ч Сплав на сапах, встреча заката

19:00ч Ужин

20:00ч Прогулка по магазинам, выбираем сувениры

22:00ч Отдых

Погружение в атмосферу острова
4 день

Заряд энергией

6:30ч Выезжаем на морскую экскурсию к мантам, акулам, песчаная коса, заброшенный риф

12:30ч Возвращаемся на остров, отдыхаем, свободное время

16:00ч- 18:00ч Отдых на пляже

19:00ч Ужин

20:30ч Прогулка по острову

22:00ч Отдых

Заряд энергией
5 день

Наслаждение

8:30ч Завтрак

12:00ч -15ч Свободное время на океане

16:00ч Прогулка на велосипедах

19:00ч Ужин

21:00ч-23:00ч Смотрим планктон, гуляем в порту

Наслаждение
6 день

Яркие впечатления

8:30ч Завтрак

10:00ч Отдых на пляже

17:00ч Выезд на вечернюю рыбалку

20:30ч Ужин

21:00ч Костер на берегу океана

Яркие впечатления
7 день

Прощание с островом

В 6:30 выезд из гостевого дома. В 7:00ч трансфер Тодду-Мале.

Прощание с островом
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортное проживание в уютных гостевых домах
  • Вкусное трёхразовое питание в самом лучшем ресторане на острове (завтрак, обед и ужин)
  • Трансфер на скоростной лодке в две стороны
  • Экскурсия на багги по острову
  • Морская экскурсия (манты,акулы, песчаная коса) и посещение другого острова
  • Снорклинг на домашнем рифе с черепахами
  • Вечерняя рыбалка с лодки в океане (при наборе группы)
  • Приветственный ужин на берегу океана (при наборе группы)
  • Расслабление на берегу океана во время заката под звуки тибетских чаш
  • Танцы и душевные разговоры вокруг костра на берегу океана под звездами
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Прокат велосипедов
  • Покупка фруктов и тд., личные расходы
  • Погружение с баллоном
  • Прокат гидроцикла, лодки с прозрачным дном
  • Экскурсия на дельфинов
  • Экскурсия на китовую акулу
Визы

Виза не требуется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ангелина
Ангелина — Тревел-эксперт
Всем привет! Меня зовут Ангелина. Живу и работаю на Мальдивах со своей прекрасной дочкой. Более 11 лет назад познакомилась с аэройогой (йога в гамаках) и она осталось в моей жизни.
читать дальше

Гамаки всегда со мной, путешествуя с ними, влюбляю в них каждого с кем знакомлюсь. Год назад пришла идея организовать йога туры на Мальдивы, на прекрасный остров Тодду. Хочется делиться атмосферой и красотой этого острова. Готовлю авторские туры с душой, в программе знакомство с островом, утренняя йога на берегу океана, морские экскурсии, снорклинг с мантами,черепахами, фотосессии в ярких локациях, вкусные фрукты, йога в гамаках на веранде с красивым пейзажем, трансформационная игра лила в теплом пространстве, прощальный костер в окружении четырех стихий и много,много интересного))) Буду рада видеть тебя в своей группе и подарить великолепные эмоции и воспоминания на всю жизнь!

