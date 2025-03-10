Описание тура
Райский отдых на Мальдивах: Тур Все включено под ключ!
Представьте себе: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и потрясающие закаты, которые оставляют без дыхания. Мальдивы — это не просто место, это настоящий рай на Земле, где каждый момент наполнен волшебством.
В туре Вас ждет:
Комфортабельное размещение в уютных гостевых домах
Вкусное питание блюдами местной и международной кухни в лучшем ресторане на острова. Завтраки, обеды и ужины — все включено!
Развлечения и активный отдых: Снорклинг с маской и трубкой, водные виды спорта и экскурсии на другие острова — выберите то, что Вам по душе!
Индивидуальный подход: Позабочусь о каждом Вашем желании, чтобы сделать Ваш отдых незабываемым.
Экскурсии: Морские выезды и незабываемые экскурсии, как морские так и по острову, не оставят вас равнодушными.
Программа тура по дням
Приветствие
Встреча в порту, размещение в гостевом доме, отдых, экскурсия по острову, наблюдаем закат, плескаясь в океане, ужин, свободное время.
Знакомство с островом
8:30ч Завтрак
10:00ч Снорклинг с черепахами на домашнем рифе (фото,видео)
12:00ч-16:00ч Свободное время, отдых на океане
17:30ч Прогулка вокруг острова
19:00ч Ужин
20:00ч Прогулка в порту
Погружение в атмосферу острова
8:30ч Завтрак
10:00ч Выезд на лодке на домашний риф, снорклинг в океане
12:00ч-16:00ч Свободное время
17:00ч Сплав на сапах, встреча заката
19:00ч Ужин
20:00ч Прогулка по магазинам, выбираем сувениры
22:00ч Отдых
Заряд энергией
6:30ч Выезжаем на морскую экскурсию к мантам, акулам, песчаная коса, заброшенный риф
12:30ч Возвращаемся на остров, отдыхаем, свободное время
16:00ч- 18:00ч Отдых на пляже
19:00ч Ужин
20:30ч Прогулка по острову
22:00ч Отдых
Наслаждение
8:30ч Завтрак
12:00ч -15ч Свободное время на океане
16:00ч Прогулка на велосипедах
19:00ч Ужин
21:00ч-23:00ч Смотрим планктон, гуляем в порту
Яркие впечатления
8:30ч Завтрак
10:00ч Отдых на пляже
17:00ч Выезд на вечернюю рыбалку
20:30ч Ужин
21:00ч Костер на берегу океана
Прощание с островом
В 6:30 выезд из гостевого дома. В 7:00ч трансфер Тодду-Мале.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортное проживание в уютных гостевых домах
- Вкусное трёхразовое питание в самом лучшем ресторане на острове (завтрак, обед и ужин)
- Трансфер на скоростной лодке в две стороны
- Экскурсия на багги по острову
- Морская экскурсия (манты,акулы, песчаная коса) и посещение другого острова
- Снорклинг на домашнем рифе с черепахами
- Вечерняя рыбалка с лодки в океане (при наборе группы)
- Приветственный ужин на берегу океана (при наборе группы)
- Расслабление на берегу океана во время заката под звуки тибетских чаш
- Танцы и душевные разговоры вокруг костра на берегу океана под звездами
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Прокат велосипедов
- Покупка фруктов и тд., личные расходы
- Погружение с баллоном
- Прокат гидроцикла, лодки с прозрачным дном
- Экскурсия на дельфинов
- Экскурсия на китовую акулу
Визы
Виза не требуется.