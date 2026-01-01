Танцы с морским дьяволом: круиз по Мальдивам на яхте North Seven

Летим навстречу морскому дьяволу прямо в рай
Описание тура

Летим навстречу с морским дьяволом прямо в рай!

Неделя приключений в Индийском океане:

Hulhumale - Rasdhoo - Thodhoo - Ukulhas - Fesdhoo - Rahddhigga - Dhangethi - Maamigili - Guraidhoo - Hulhumale

Программа тура по дням

1 день

Male (Halhumale)

14:00: Добро пожаловать на борт! Знакомство с яхтой, командой, брифинг
15:30: Обед на яхте и выход в сторону белоснежного островка Sand Bank для купания и встречи заката
19:30: Ужин, торжественное открытие путешествия. Сашими из свежего тунца и блюда от нашего шеф-повара. По традиции нальем 50 грамм Посейдону и выльем за борт для благоприятной погоды
Ночуем на якорной стоянке в лагуне (безопасно, не укачивает). Звездное небо, романтика момента

2 день

Местный остров

07:00: Выход в сторону Ari Atoll — остров Rasdhoo
09:00: Завтракаем
11:00: Время снорклинга. Купаемся, загораем на белоснежном островке Sand Bank рядом с островом Rasdhoo
13:00: Обед на яхте
16:00: Продолжаем загорать и купаться на белоснежном островке и встречаем закат
18:00: Выходим на берег острова Rasdhoo. Гуляем, изучаем окрестности, заходим в местные рестораны/кафе
19:30: Ужин на яхте. По желанию можно поужинать на острове
Вечером будем обсуждать пройденный маршрут и играть в интеллектуальные игры

3 день

Встреча с морским дьяволом

06:30: Выход в сторону Fesdhoo
09:00: Завтракаем
10:00: Время снорклинга. Купаемся, загораем на белоснежном островке Sand Bank
13:00: Обед на яхте
16:00: Выход в лагуну Fesdhoo навстречу с морским дьяволом (манта рей)
19:00: Ужинаем, плаваем с мантой и акулами няньками. Таких эмоций, как здесь Вы не получите нигде! Никакой контактный зоопарк или аквариум не передаст те чувства, которые вы испытаете при встрече с морским дьяволом. Он летает в воде и при виде Вас начинает танцевать исполняя акробатические этюды, а Вы вместе с ним))
Приготовьте gopro, телефоны, камеры! Ночуем здесь на якорной стоянке (безопасно, не укачивает)

4 день

Таинственный остров

09:00: Завтракаем и покидаем лагуну. До встречи, морской дьявол, еще свидимся тьфу тьфу!
12:00: Нас ждет таинственный и необитаемый остров. Сегодня белоснежный пляж, коралловые сады, многочисленное разнообразие рыб. Кстати и рыбалка тут отменная! Кто поймает тунца, тому приз)). Самые красочные фото для инсты можно сделать именно здесь
18:00: Устроим гриль на пляже и вечеринку!
Ночуем здесь на якорной стоянке (безопасно, не укачивает)

5 день

Секретная лагуна

09:00: Завтракаем и переходим на необитаемый остров, чтобы заняться снорклингом
13:00: Обед
14:00: Поднять паруса мы держим путь к китовой акуле ее величество ожидает нас в секретной лагуне. Приходит она вечером, поэтому мы включаем свет и заманиваем ее на ужин 19:00 вместе с нами. Питается она планктоном
Ночуем здесь на якорной стоянке (безопасно, не укачивает)

6 день

Затонувший корабль

09:00: Завтракаем и переходим на затонувший корабль, чтобы заняться снорклингом
13:00: Обед
17:00: Отправляемся на вечернюю рыбалку на закате
19:00: Готовим улов и ужинаем

7 день

Мале

09:00: Завтракаем в море. Нас ждет длинный переход. Созерцаем бескрайний океан и упорно пытаемся вспомнить, первый, второй, третий дни, столько событий за одну неделю ведь каждый день показывают новое. Теперь Ваша жизнь не будет прежней. Как пишет Полозкова Вера вернись богатым)
17:00: Пребываем в Мале, встанем на якорь
19:00: Торжественный ужин. Пьем охлажденное игристое, обсуждаем путешествие, смотрим и обмениваемся фотографии, потихоньку собираем вещи.
Ночуем здесь на якорной стоянке (безопасно, не укачивает)

8 день

Вылет домой

07:00: Ранний завтрак
08:00: Трансфер в аэропорт
08:30: Прибытие в аэропорт Мале
Слезы радости на глазах!, продлевать будете?)
До встречи в следующем нашем путешествии!

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Уникальный маршрут и программа путешествия
  • Размещение 1/2 Dbl
  • Трехразовое питание и услуги шеф-повара
  • Профессиональный шкипер
  • Постельное белье и полотенца
  • Маски, ласты
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Услуги сервиса
Что не входит в цену
  • Судовая касса и зеленый налог - 25 000 руб. /чел
  • Авиаперелёт
  • Алкогольные напитки
Пожелания к путешественнику

Требований нет

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вениамин
Вениамин — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Компания №1 в сфере организации отдыха на яхте. Официальный туроператор в России. За плечами более 10 тыс. походов. Организуем групповые туры, предоставляем аренду яхт "под ключ" по всему миру. Сейшелы, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка, Турция, Таиланд, Мадагаскар, Куба, Италия, Испания и др

от 185 000 ₽ за человека