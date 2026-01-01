3 день

Встреча с морским дьяволом

06:30: Выход в сторону Fesdhoo

09:00: Завтракаем

10:00: Время снорклинга. Купаемся, загораем на белоснежном островке Sand Bank

13:00: Обед на яхте

16:00: Выход в лагуну Fesdhoo навстречу с морским дьяволом (манта рей)

19:00: Ужинаем, плаваем с мантой и акулами няньками. Таких эмоций, как здесь Вы не получите нигде! Никакой контактный зоопарк или аквариум не передаст те чувства, которые вы испытаете при встрече с морским дьяволом. Он летает в воде и при виде Вас начинает танцевать исполняя акробатические этюды, а Вы вместе с ним))

Приготовьте gopro, телефоны, камеры! Ночуем здесь на якорной стоянке (безопасно, не укачивает)

