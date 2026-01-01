Океан впечатлений и 6 мальдивских островов в круизе на яхте премиум-класса (всё включено)
Поплавать с морским дьяволом, увидеть затонувший корабль и китовую акулу
Начало: Аэропорт Мале, встреча до 13:00 (точное время и ме...
«Отправимся в морское странствие на трёхпалубной яхте премиум-класса с джакузи на борту»
19 сен в 08:00
25 окт в 08:00
210 000 ₽ за человека
Танцы с морским дьяволом: круиз по Мальдивам на яхте North Seven
Летим навстречу морскому дьяволу прямо в рай
«Знакомство с яхтой, командой, брифинг15:30: Обед на яхте и выход в сторону белоснежного островка Sand Bank для купания и встречи заката19:30: Ужин, торжественное открытие путешествия»
25 окт в 10:00
19 сен в 10:00
от 185 000 ₽ за человека
Яхт-тур «всё включено» по Мальдивам с дайвингом и снорклингом
Посетить разные атоллы, исследовать подводный мир во время ночного погружения и позагорать на палубе
Начало: Аэропорт Мале, 12:00
«Пожалуйста, не бронируйте авиаперелёт до официального подтверждения мест на яхте»
$1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «На яхте»
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Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Мале в 2026 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Мальдивских островов, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мальдивских островов на русском языке