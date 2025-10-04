-
Мальдивы. Йога. Звуковое исцеление
Мальдивы. Звуковое исцеление и йога-ретрит с тибетскими чашами на райском острове
16 фев в 10:00
3 мар в 10:00
от 134 000 ₽
180 000 ₽ за человека
36%
Мальдивы: 13 дней йоги
Мальдивы: йога-ретрит с тибетскими чашами и звукотерапией
«5:00 - Утренняя рыбалка на катере»
3 фев в 10:00
16 фев в 10:00
от 121 000 ₽
190 000 ₽ за человека
18%
Скрытые Мальдивы
Настоящие Мальдивы вместе с нами
«Вместе садимся на скоростной катер и отправляемся на наш остров Тодду»
12 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 123 000 ₽
150 000 ₽ за человека
