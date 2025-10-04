Мои заказы

Развлечения в Мале

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Мале на русском языке, цены от 121 000 ₽, скидки до 36%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Мальдивы. Йога. Звуковое исцеление
13 дней
-
26%
Мальдивы. Йога. Звуковое исцеление
Мальдивы. Звуковое исцеление и йога-ретрит с тибетскими чашами на райском острове
16 фев в 10:00
3 мар в 10:00
от 134 000 ₽180 000 ₽ за человека
Мальдивы: 13 дней йоги
13 дней
-
36%
Мальдивы: 13 дней йоги
Мальдивы: йога-ретрит с тибетскими чашами и звукотерапией
3 фев в 10:00
16 фев в 10:00
от 121 000 ₽190 000 ₽ за человека
Скрытые Мальдивы
8 дней
-
18%
Скрытые Мальдивы
Настоящие Мальдивы вместе с нами
12 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 123 000 ₽150 000 ₽ за человека

