Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа)
Посмотреть на обитателей океана, поужинать пойманной рыбой и насладиться огненными закатами
Начало: Мале, аэропорт, 10:00
28 сен в 10:00
26 ноя в 10:00
$1705 за человека
Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру
Поплавать с акулами и скатами, поучиться плести из листьев, порыбачить и увидеть коралловый риф
Начало: Аэропорт Мале, 10:00
«Вечером встретим закат прямо в океане и освоим рыбалку в мальдивском стиле — увлекательное занятие, которое приносит море азарта и удовольствия»
13 авг в 08:00
$1300 за человека
Океан впечатлений и 6 мальдивских островов в круизе на яхте премиум-класса (всё включено)
Поплавать с морским дьяволом, увидеть затонувший корабль и китовую акулу
Начало: Аэропорт Мале, встреча до 13:00 (точное время и ме...
«Здесь устроим рыбалку, поплаваем с масками и трубками, расслабимся под солнцем и сделаем эффектные фотографии»
19 сен в 08:00
25 окт в 08:00
210 000 ₽ за человека
Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии
Понырять с морскими обитателями, стать героем подводной фотосъёмки и насладиться бирюзовым океаном
Начало: Мале, 9:00 (возможна встреча в другое время по дог...
«В один из вечеров мы отправимся на закате на рыбалку, вы отведаете морепродукты в лучшем рыбном ресторане и повеселитесь на пляжной вечеринке с барбекю»
14 сен в 09:00
$990 за человека
Перезагрузка на Мальдивах: океан, снорклинг и фитнес
Укрепить тело, поучаствовать в экваториальной рыбалке и поплавать со скатами-манта
Начало: Мале, аэропорт, 11:00
«Затем мы отправимся на экваториальную рыбалку»
125 000 ₽ за человека
Остров Дигура: тур со снорклингом, морской прогулкой и отелем в 100 метрах от океана
Рассмотреть подводный мир, поплавать со скатами, попробовать традиционные блюда и отдохнуть на пляже
Начало: Мале, аэропорт Ибрагима Насира, 9:30
21 фев в 09:30
$2150 за человека
-
70%
Самый крутой и единственный тур на Мальдивах
Китовая акула, гидросамолёт, парасейлинг! Вот почему я написала: самый крутой
«-узнаете особенности мальдивской рыбалки»
22 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 180 000 ₽
600 000 ₽ за человека
Яхт-тур «всё включено» по Мальдивам с дайвингом и снорклингом
Посетить разные атоллы, исследовать подводный мир во время ночного погружения и позагорать на палубе
Начало: Аэропорт Мале, 12:00
$1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «Животные»
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- Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа);
- Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру;
- Океан впечатлений и 6 мальдивских островов в круизе на яхте премиум-класса (всё включено);
- Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии;
- Перезагрузка на Мальдивах: океан, снорклинг и фитнес.
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