1 день

Welcome to Maldives! Полет на гидросамолете

9:00 - 16:00 - наш гид встречает всех участников Улётных Мальдив в аэропорту (в зависимости от времени прилета каждого).

13:30 — обедаем

15:00 — долгожданная встреча с океаном, принимаем солнечные ванны на белоснежном пляже, купаемся в объятиях теплого океана, отдыхаем после перелета

17:30- круг знакомства на закате на берегу океана

19:00 — ужинаем, обсуждаем план-буран на предстоящую неделю отдыха, а также гуляем и знакомимся с островом.

Радужно и солнечно вас встречают Мальдивские острова уже из иллюминатора самолета, они манят райским тропическим отдыхом, сияют разноцветными красками. Острова разной формы встречаются вам на пути, и, как в картинной галерее, невозможно оторвать взгляд от этого шедевра, созданного природой. Постарайтесь прожить эти минуты в наслаждении, без суеты, потому что на Мальдивах жизненный темп гораздо медленнее городского, позвольте себе начать отдых прямо сейчас.

Выйдя из самолета, вы ощутите приятное мальдивское тепло и расслабленность. Далее все очень просто: на указанной мной стойке (информация из чата для участников) вас будет ждать приветливый, радушный, кудрявый гид. Он проводит на автобус, который шустро довезет вас до стоянки гидросамолетов.

Полет на гидросамолете - это незабываемые эмоции, у каждого они свои. А вот что испытала я, сейчас рассажу..

Приехав на автобусе в зону стоянки гидросамолетов, замечаешь какое огромное количество самолетов паркуется, то взлетают, то приземляются.

Далее, следуя за гидом направляешься к нужному самолете и тебя встречает экипаж судна, рассаживает по местам и готовится к полету. Внутри гидросамолеты очень компактные и ты можешь наблюдать за работой пилота весь полет, огромное количество кнопочек и переключателей он использует.

Ну что, самолет готов к взлету, экипаж читает брифинг техники безопасности и вот оно счастье- мотор заведен, затарахтел! Именно затарахтел!

Сначала скользим по водной бирюзовой глади, рассекая лыжами прозрачную водичку, и бамс! Уже парим в воздухе, наблюдаем, как набираем высоту, и большое количество капель с лыж, возвращающихся обратно в океан.

Теперь стало тихо и безумно красиво, а вот и знакомая картинка из инстаграмма: иллюминатор, пропеллер, бирюзовый океан и мелькающие острова. В полете ты делаешь миллион фотографий, потому что все безумно красиво и ново, думаешь о том, почему пропеллер крутиться в обратную сторону, а летишь вперед, а в какой то момент кажется, что он вообще не крутиться из-за скорости вращения.

Полет составляет примерно 20-40 минут в зависимости от погодных условий. К концу полета ты думаешь, какой же из островов твой попробуй угадать, наш остров сверху похож на авокадо, хотя по пути ты встречаешь острова разных форм: сердечко, кружок, перышко, листик. Чувствуя снижение, ты понимаешь, что уже близко, по чуть-чуть снижается самолет и вот он самый мой любимый момент - приземление на воду! Вау, столько брызг и внутреннее ощущение радости, как будто ты сам прыгнул в воду с высоты бомбочкой!

Ну все, приплыли, началась небольшая суета, все выходят из самолета, а капитан и экипаж провожают вас с улыбкой. Лайфак, сделайте на выходе фото с капитаном около самолета, они не откажут, а будут только рады.

Ну все, прощаемся с командой самолета, которая дружно передает вас гиду на острове, и здесь начинаются новые приключения!

Ну что ж, настал час X! Welcome to Thoddoo! На острове вас встречают все: гид, багги, приветливые жители, могучие деревья, летучие лисицы, маленькие мальдивские ящерицы. Ну а если честно, бананы и кокосы тоже.

Немного выдохнув после скоростной лодки, направляемся на багги в отель. Путь в отель будет проходить через остров, поэтому обратите внимание на дома жителей, небольшие магазинчики, кафе, мечети (остров мусульманский), экзотические деревья, кустарники, цветы и даже коты.

А вот уже виден наш отель. Добро пожаловать! Приветливые работники отеля принесут ваши чемоданы, дадут пароль от Wi-Fi, ознакомят с уютными, оформленными в местном стиле номерами, выдадут ключи от номера и, конечно же, угостят свежим, сочным, молодым и безумно полезным питьевым кокосом!

Освежившись под кондиционером о, да жарковато, но это же Мальдивы, приняв охлаждающий душ и немного повалявшись на кровати, мы направляемся на обед, а затем на белоснежный пляж с идеальным прохладным песком. По пути гид расскажет немного об острове Thoddoo, покажет, где купить фрукты, где находятся туалеты, душ, коралловый риф, лежаки, гамаки и прочее.

Пришло то самое время встреча с океаном это любовь. Вы бежите в океан по приятному белоснежному песку с распахнутыми руками, падаете в него, он вас принимает теплыми, нежными объятиями, мягко окутывает теплой и прозрачной водой. На заметку, можете не смотреть под ноги — там кроме песка ничего нет: ни водорослей, ни камней, ни чудовищ. Расслабляйтесь и наслаждайтесь!

После долгого перелета отдохнуть на берегу океана с шикарным видом на мальдивский закат, под шум волн завершить все благодарностью за этот прекрасный момент жизни - что может быть лучше?

Вечером, накупавшись вдоволь, насытившись экзотическими фруктами и согревающим солнышком за весь день, мы идем на ужин в одно из кафе острова. Знакомимся, рассказываем о себе и составляем план-буран на предстоящую неделю. После ужина совершаем небольшую прогулку по острову, заглядываем в сувенирные лавки, покупаем все необходимое и направляемся в отель. Вот он, долгожданный отдых и сон!

