Перезагрузка у океана: Мальдивы, путешествие со смыслом и любовью к жизни
Настоящие Мальдивы вместе с нами
«На закате — традиционная мальдивская рыбалка»
12 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 147 000 ₽ за человека
-
13%
Скрытые Мальдивы
Настоящие Мальдивы вместе с нами
«На закате — традиционная мальдивская рыбалка»
12 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 130 500 ₽
150 000 ₽ за человека
-
17%
Улётные Мальдивы по 3 островам. Включено всё и даже больше
❗️Всё лучшее на Мальдивах в этом туре❗️
«Острова разной формы встречаются вам на пути, и, как в картинной галерее, невозможно оторвать взгляд от этого шедевра, созданного природой»
3 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 145 250 ₽
175 000 ₽ за человека
-
26%
Мальдивы. Йога. Звуковое исцеление
Мальдивы. Звуковое исцеление и йога-ретрит с тибетскими чашами на райском острове
«14:00 Обед (шведский стол)Вечерня рыбалка Барбекю (стоимость 30$)(По желанию)»
16 фев в 10:00
3 мар в 10:00
от 134 000 ₽
180 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Мале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Сколько стоит тур в Мале в декабре 2025
Сейчас в Мале в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 тура от 130 500 до 147 000 со скидкой до 26%.
Туры на русском языке в Мале (Мальдивы 🇲🇻) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», цены от 130500₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мальдивских островов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль