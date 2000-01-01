Мальдивы это место для комфортного отдыха, уединения. Оно для тех, кто хочет спрятаться от суеты мегаполиса, отрешиться от проблем, работы, остаться наедине с природой. Шепот волн океана, легкий бриз на вечерней заре, клекот случайно пролетевшей мимо птицы. Все это способствует приятному комфорту. Для выезда за границу следует оформить полис.

Обязательна ли страховка для россиян

Согласно указу Министерства Иностранных Дел Мальдив всем туристам, прибывающим на острова, рекомендовано оформить полис медицинского страхования путешественников с покрытием коронавируса Ковид 19. Страховая компания Allied Insurance предоставила программу медицинского страхования для россиян, посещающих Мальдивы, с покрытием Ковид 19. Полис покрывает медицинские расходы на Мальдивах, включая:

пребывание в карантине;

лечение;

экстренную медицинскую транспортировку;

погребение.

Какая страховка нужна для визы

При поездке на Мальдивские острова следует оформить туристическую страховку онлайн. Заполните форму выше, чтобы определить сколько она стоит. Цена ее определяется базовым стандартом плюс риски, которые могут возникнуть. Это окупит расходы по транспортировке в стационар, поездку на родину при возникновении проблем со здоровьем.

Можно ли купить страховку от не вылета на Мальдивы

Такую страховку купить целесообразно. При выборе этой опции и страны направления осуществляется выдача информации, какая страховая компания это может предоставить. Она предлагает опции соответствующего направления.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

Минимального покрытия в 30 000 евро будет достаточно для недельного спокойного отдыха. Но лучше оформить покрытие в 50 000 евро. Необходимо учесть, что медицинские услуги оказываются только на острове, где находится столица Мале. Транспортная перевозка стоит дорого. Согласно международным требованиям полис в базовом исполнении покроет следующие риски:

доставку в клинику;

амбулаторное экстренное лечение;

стационарное лечение при угрозе жизни;

погребение.

Какие опасности ждут в стране

Особое внимание следует обратить на наличие в воде живности. Не переедать, не обгорать на солнце. Занятия подводным плаванием с аквалангом лучше осуществлять в присутствии инструктора. Не пить сырую воду, не увлекаться экзотическими незнакомыми блюдами, дабы не подхватить кишечную инфекцию.

На что при оформлении обратить внимание и застраховать в первую очередь?

Отправляясь на Мальдивы, следует в страховку включить опцию экстренной транспортировки, эвакуации; занятия подводным плаванием с аквалангом.

Какие опции особенно нужно выделить

Оформляя страховку, необходимо воспользоваться опциями следующего характера:

несчастные случаи;

страховка багажа;

Ковид;

отмена поездки.

Какую страховку выбрать

Целесообразно выбрать такую страховку, которая подойдет по всем параметрам и опциям. Где купить страховку для поездки на Мальдивские острова дешево? Наверху размещена форма, которая заполняется с указанием вылета, возврата, возраста. Можно подобрать цену, страховую компанию, отвечающую конкретным запросам.

Как действовать при наступлении страхового случая

В течение 24 часов обратиться к ассистанс службе, заранее выписав телефон, номер в записную книжку, сообщить родственникам. Вызвать скорую помощь 102. При отсутствии экстренной помощи самостоятельно обратиться в медицинское учреждение. Лекарственные препараты следует приобретать в течение трех суток после визита к врачу. Стоимость будет возмещена.

Что не нужно делать, чтобы все риски были покрыты

Связавшись с менеджером ассистанс центра, подробно объяснить ситуацию. Предпринять шаги, рекомендованные специалистом. Медицинская страховка поможет.

На каком уровне медицина в стране

В столице Мальдивских островов находится 2 больницы, 2 медицинских центра, 22 частных клиники, 4 региональные больницы, 16 клиник. Имеется декомпрессионная камера для помощи дайверам, пострадавшим во время перепада давления.