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Полезная информация о Мальдивах

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Флаг Мальдивских островов
Флаг Мальдивских островов
НазваниеМальдивы
Эмодзи флаг🇲🇻
Полное названиеМальдивская Республика
По-английскиMaldives
СтолицаМале
Статья о странеСтатья о Мальдивах
ГородаСписок городов
Фотографии35 фото
ВалютаМальдивская руфия
Площадь300 км²
Население402 071 чел.
Телефонный код+960
Код ISOMV
Основной домен.MV

Подробная статья

Мальдивы
Мальдивы - всё, что вы хотели знать об этом рае в Индийском океане
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Мальдивы на карте мира
Мальдивы
Мальдивы
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