Полезная информация о Мальдивах
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Флаг Мальдивских островов
|Название
|Мальдивы
|Эмодзи флаг
|🇲🇻
|Полное название
|Мальдивская Республика
|По-английски
|Maldives
|Столица
|Мале
|Статья о стране
|Статья о Мальдивах
|Города
|Список городов
|Фотографии
|35 фото
|Валюта
|Мальдивская руфия
|Площадь
|300 км²
|Население
|402 071 чел.
|Телефонный код
|+960
|Код ISO
|MV
|Основной домен
|.MV
Подробная статья
Мальдивы - всё, что вы хотели знать об этом рае в Индийском океане
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