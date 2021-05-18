Полезная информация о Гао

Что нужно знать о Гао: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гао
19:4427
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇱 Мали
Название городаГао
По-английскиGao
Столица регионаГао является столицей региона
Население города87 000 чел.
АэропортГао GAQ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bamako
Средняя высота257 м. от уровня моря

Где находится Гао на карте