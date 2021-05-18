Полезная информация о Гао
Что нужно знать о Гао: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гао
19:4427
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇱 Мали
|Название города
|Гао
|По-английски
|Gao
|Столица региона
|Гао является столицей региона
|Население города
|87 000 чел.
|Аэропорт
|Гао GAQ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bamako
|Средняя высота
|257 м. от уровня моря