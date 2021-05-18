Всё о Мопти

Полезная информация о Мопти

Что нужно знать о Мопти: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мопти
18:1827
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇱 Мали
Название городаМопти
По-английскиMopti
Столица регионаМопти является столицей региона
Население города108 456 чел.
АэропортMopti MZI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bamako
Средняя высота268 м. от уровня моря

Где находится Мопти на карте