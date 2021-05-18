Полезная информация о Мопти
Что нужно знать о Мопти: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Мопти
18:1827
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇱 Мали
|Название города
|Мопти
|По-английски
|Mopti
|Столица региона
|Мопти является столицей региона
|Население города
|108 456 чел.
|Аэропорт
|Mopti MZI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bamako
|Средняя высота
|268 м. от уровня моря