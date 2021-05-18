Всё о Томбукту

Полезная информация о Томбукту

Что нужно знать о Томбукту: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Томбукту
19:4445
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇱 Мали
Название городаТомбукту
По-английскиTimbuktu
Столица регионаТомбукту является столицей региона
Население города32 460 чел.
АэропортТомбукту TOM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bamako
Средняя высота274 м. от уровня моря

Где находится Томбукту на карте