Полезная информация о Томбукту
Что нужно знать о Томбукту: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Томбукту
19:4445
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇱 Мали
|Название города
|Томбукту
|По-английски
|Timbuktu
|Столица региона
|Томбукту является столицей региона
|Население города
|32 460 чел.
|Аэропорт
|Томбукту TOM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bamako
|Средняя высота
|274 м. от уровня моря