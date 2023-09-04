Пешие экскурсии-прогулки на Мальте с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» на Мальте на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Мдина и Валлетта
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Мдина и Валлетта
Начало: Терминал Круизных кораблей
17 июня в 15:00
19 июня в 15:00
290 за всё до 6 чел.
Мдина и Рабат
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мдина и Рабат
Начало: Главные Ворота Мдины
12 июня в 20:00
17 июня в 15:00
120 за всё до 5 чел.
Валлетта - прогулка по городу Рыцарей Госпитальеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Валлетта - прогулка по городу Рыцарей Госпитальеров
Начало: Главный вход в Валлетту напротив фонтана Тритон
12 июня в 20:00
17 июня в 15:00
130 за всё до 5 чел.
Великая Гавань и 3 города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Великая Гавань и 3 города
Начало: Терминал паромов Валлетта-3города в Валлетте
12 июня в 20:00
17 июня в 15:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 сентября 2023
    Валлетта - прогулка по городу Рыцарей Госпитальеров
    Это было познавательно. Спасибо большое!!! Мне очень понравилось все!
  • О
    Оксана
    6 апреля 2023
    Великая Гавань и 3 города
    Отличная экскурсия. Мы много узнали об истории острова со времен рыцарей госпитальеров до наших дней. Мы прошли по первому укрепленному городу, сохранившему кривые средневековые улицы, увидели множество исторических зданий и насладились великолепными видами.
  • Л
    Леонид
    10 февраля 2023
    Великая Гавань и 3 города
    Все было супер
  • I
    Irina
    10 декабря 2022
    Мдина и Рабат
    Экскурсия была очень впечатляющая и энергоемкая по информации, полученной в ходе экскурсии… И не было такого вопроса на который бы не ответила наш замечательный экскурсовод Юлия. Теперь мы всем нашим знакомым будем ее рекомендовать!!! Спасибо большое Юлия!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мальте в категории «Пешеходные»

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  1. Мдина и Валлетта
  2. Мдина и Рабат
  3. Валлетта - прогулка по городу Рыцарей Госпитальеров
  4. Великая Гавань и 3 города
Сколько стоит экскурсия по Мальте в июне 2024
Сейчас на Мальте в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 290. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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