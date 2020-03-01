Обзорные экскурсии в Эс-Сувейре

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Погулять по старинному портовому городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии

Слиман
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Слиман – ваш гид
Эс-Сувейра — город рыбаков, теплых ветров и белоснежных домов.

Самобытная и свободная, она во все времена вдохновляла художников, поэтов и музыкантов.

Вы погуляете по живописной набережной, крепости, «королевским» кварталам и Старой Медине и узнаете самое интересное о местных традициях, культуре и архитектуре.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра

Что вас ожидает

Колоритная Эс-Сувейра
На центральной Королевской площади вы увидите уличных музыкантов, местных художников и путешественников, неспешно попивающих вкуснейший арабский кофе в уютных кафе. А гуляя по Старой Медине, рассмотрите белоснежные дома с синими окнами — смесь португальской, французской и берберской архитектуры. Я раскрою древнее название Эс-Сувейры и расскажу, какую роль сыграли в ее коммерческом развитии евреи.

Древняя крепость и рыбацкий порт
Одна из «визитных карточек» города — могучая старинная крепость. Вы узнаете, в каких традициях она построена и как связана с известным французским военным инженером маркизом де Вобаном. Кроме того, посетите рыбацкий порт, услышите об особенностях морской торговли в Марокко и увидите вдалеке остров Могадор, где раньше производили краску на основе моллюсков. В завершение заглянете на колоритный рыбный рынок, где рыбаки продают улов прямо с лодок, прогуляетесь вдоль побережья и насладитесь солнцем и золотым песком.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра
Удивительная Эс-Сувейра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Слиман
Слиман
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Слиман. Я родился и вырос в Марракеше, но также глубоко связан с Россией. Я женат на русской девушке, жил и работал в Москве 16 лет, закончил Московский государственный университет печати. С радостью покажу вам мой родной город и расскажу о местной истории, традициях и культуре. До скорой встречи в Марракеше!
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От 156 за экскурсию
3.5 часа
6 отзывов
Увидеть изнутри жизнь яркого города и узнать его секреты
Любимица музыкантов, художников и кинематографистов, Эс-Сувейра пленит вас своими бесконечными пустынными пляжами, дюнами, водопадами и невообразимой смесью запахов, от которых закружится голова. Здесь за каждым углом притаились удивительные истории о коварстве и благородстве, о любви и ненависти, о настоящих подвигах, о пиратах и авантюристах со всего мира. Эс-Сувейра — место, где жители Черной Африки по вечерам под глухой рокот океана устраивают жаркие танцы на песке. А главное, это океан, солнце, потрясающей красоты восходы и закаты и улыбки каждого встречного.

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