Обзорные экскурсии в Эс-Сувейре

Что вас ожидает

Колоритная Эс-Сувейра

На центральной Королевской площади вы увидите уличных музыкантов, местных художников и путешественников, неспешно попивающих вкуснейший арабский кофе в уютных кафе. А гуляя по Старой Медине, рассмотрите белоснежные дома с синими окнами — смесь португальской, французской и берберской архитектуры. Я раскрою древнее название Эс-Сувейры и расскажу, какую роль сыграли в ее коммерческом развитии евреи.

Древняя крепость и рыбацкий порт

Одна из «визитных карточек» города — могучая старинная крепость. Вы узнаете, в каких традициях она построена и как связана с известным французским военным инженером маркизом де Вобаном. Кроме того, посетите рыбацкий порт, услышите об особенностях морской торговли в Марокко и увидите вдалеке остров Могадор, где раньше производили краску на основе моллюсков. В завершение заглянете на колоритный рыбный рынок, где рыбаки продают улов прямо с лодок, прогуляетесь вдоль побережья и насладитесь солнцем и золотым песком.