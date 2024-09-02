5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Медину Феса, посетите мечети, медресе и дворцы. Узнайте о жизни города и его истории, прогуляйтесь по саду султана и посетите красильню Шуара
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Колоритный город Фес
Познакомьтесь с колоритным Фесом, его культурой и традициями. Посетите знаковые места, попробуйте чай в риаде и насладитесь видом на город
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
€150 за всё до 20 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Фес - город, где средневековые традиции живут и сегодня. Исследуйте его улочки, ремесленные мастерские и исторические памятники вместе с профессиональным гидом
12 сен в 09:00
13 сен в 15:00
от €320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 сентября 2024Экскурсию провела Умайма. Это было просто отлично! Во-первых, очень интересный контент, ориентированный на нас (мама с тремя детьми), во-вторых маршрут
- ММаксим23 августа 2024Экскурсию провел Али, все прошло прекрасно. Али увлекательно и на прекрасном русском языке рассказал об истории Феса и Марокко, поделился
- ЛЛариса1 августа 2024Экскурсия с экскурсоводом Умаймой по медине Феса была незабываемым опытом! Умайма обладает удивительным знанием истории, культуры и архитектуры этого удивительного
- ДДмитрий25 июля 2024Али прекрасный гид и человек! Рассказывает очень интересно и увлекательно, хочется задавать больше и больше вопросов о жизни и культуре. Али отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Фесу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Фесу в сентябре 2024
Сейчас в Фесе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 320. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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