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места. Она с легкостью увлекает гостей своим рассказом. Умайма не только познакомила нас с основными достопримечательностями и историческими местами в медине Феса, но и поделилась интересными фактами. Ее профессионализм и дружелюбный подход создали уютную и дружескую атмосферу на протяжении всей экскурсии. Благодаря Умайме мы узнали много нового и по-новому взглянули на этот удивительный город. Я рекомендую Умайму как экскурсовода всем, кто хочет глубже погрузиться в историю и культуру медины Феса и провести время с увлекательным и знающим свое дело профессионалом. Умайма отлично знает русский язык, понимает русского человека и знает тонкости души. С ней легко и непринуждённо общаться. Удивительный и непревзойдённый гид.