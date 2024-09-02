На Рождество – экскурсии в Фесе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Фесе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Таинственный Фес, похититель сердец
Пешая
33 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Медину Феса, посетите мечети, медресе и дворцы. Узнайте о жизни города и его истории, прогуляйтесь по саду султана и посетите красильню Шуара
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Колоритный город Фес
Пешая
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Колоритный город Фес
Познакомьтесь с колоритным Фесом, его культурой и традициями. Посетите знаковые места, попробуйте чай в риаде и насладитесь видом на город
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
150 за всё до 20 чел.
Фес - любовь с первого взгляда
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Фес - город, где средневековые традиции живут и сегодня. Исследуйте его улочки, ремесленные мастерские и исторические памятники вместе с профессиональным гидом
12 сен в 09:00
13 сен в 15:00
от 320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2024
    Таинственный Фес, похититель сердец
    Экскурсию провела Умайма. Это было просто отлично! Во-первых, очень интересный контент, ориентированный на нас (мама с тремя детьми), во-вторых маршрут
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    (младшей дочке 2 года и она сильно капризничала,при этом Умайме удалось полностью нам все задуманное показать!) Она нашла замечательный контакт с каждым из детей: 2, 10, 22 лет. Каждому интересное для них рассказала. И еще она организовала сопровождение- нам помогли нести наши вещи (коляску и прочее), что при жаре в 40+ было спасением. От экскурсии остались самые светлые впечатления и новые знания о городе и стране! 5+

  • М
    Максим
    23 августа 2024
    Таинственный Фес, похититель сердец
    Экскурсию провел Али, все прошло прекрасно. Али увлекательно и на прекрасном русском языке рассказал об истории Феса и Марокко, поделился
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    деталями быта и жизни людей, провел по разным кварталам Медины, рынку, показал медресе, тканные и кожевенные производства, берберскую аптеку. Экскурсия прошла в формате интересного диалога, время пролетело незаметно. Кроме того мы получили хорошие рекомендации по дальнейшему маршруту и интересным локациям на нашем пути. Рекомендую к сотрудничеству!

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  • Л
    Лариса
    1 августа 2024
    Колоритный город Фес
    Экскурсия с экскурсоводом Умаймой по медине Феса была незабываемым опытом! Умайма обладает удивительным знанием истории, культуры и архитектуры этого удивительного
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    места. Она с легкостью увлекает гостей своим рассказом. Умайма не только познакомила нас с основными достопримечательностями и историческими местами в медине Феса, но и поделилась интересными фактами. Ее профессионализм и дружелюбный подход создали уютную и дружескую атмосферу на протяжении всей экскурсии. Благодаря Умайме мы узнали много нового и по-новому взглянули на этот удивительный город. Я рекомендую Умайму как экскурсовода всем, кто хочет глубже погрузиться в историю и культуру медины Феса и провести время с увлекательным и знающим свое дело профессионалом. Умайма отлично знает русский язык, понимает русского человека и знает тонкости души. С ней легко и непринуждённо общаться. Удивительный и непревзойдённый гид.

  • Д
    Дмитрий
    25 июля 2024
    Таинственный Фес, похититель сердец
    Али прекрасный гид и человек! Рассказывает очень интересно и увлекательно, хочется задавать больше и больше вопросов о жизни и культуре. Али отлично
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    знает русский, у него хорошее чувство юмора и вся экскурсия прошла на ура. Не думайте, бронируйте!) Фес был нашим 3им городом в Марокко, при этом Али помогал нам и до нашей физической встречи - советом или организацией трансфера. Огромное спасибо Али за экскурсию и помощь!

    Али прекрасный гид и человек!

Ответы на вопросы от путешественников по Фесу в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Фесу в сентябре 2024
Сейчас в Фесе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 320. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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