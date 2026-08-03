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Экскурсии в Фесе

Найдено 7 экскурсий в Фесе на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать в Фес
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Фес
Познакомиться с визитными карточками первой столицы Марокко
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $200 за всё до 8 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец
Пешая
5 часов
77 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец
5 часов в цветном и шумном, религиозном и строгом, неповторимом городе Марокко с местным жителем
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
Колоритный город Фес
Пешая
4 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Колоритный город Фес
Познакомьтесь с колоритным Фесом, его культурой и традициями. Посетите знаковые места, попробуйте чай в риаде и насладитесь видом на город
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от €170 за всё до 10 чел.
Фес - первая столица Марокко
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Фес - первая столица Марокко
Увидеть известные достопримечательности и скрытые уголки древнего города
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от $200 за всё до 6 чел.
Фес - любовь с первого взгляда
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - любовь с первого взгляда
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых древних и красивых городов Марокко
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €390 за всё до 4 чел.
Марокко для своих. Фес: да, так бывает
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
Марокко для своих. Фес: да, так бывает
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за человека
Марокко для своих. Фес: да, так бывает (5,5 часов)
Пешая
5.5 часов
Индивидуальная
Марокко для своих. Фес: да, так бывает (5,5 часов)
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€550 за всё до 60 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Колоритный город Фес
Сама Умайма не могла провести экскурсию,по очень уважительной причине. Заранее нас об этом предупредила. И предложила замену. Мы ни на
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минуту не пожалели об экскурсии. Было познавательно, весело, вкусно. Прогуляться по Фесу самим практически не реально))). Даже гиды привлекают" навигатор" из местных жителей. Очень интересный город, очень интересная экскурсия! Все намеченое было исполнено в полной мере. Еще раз спасибо за чудесные впечатления!

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Д
Таинственный Фес, похититель сердец
Али - потрясающий гид! спасибо ему огромное за проведенный в Фесе день!
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В
Добро пожаловать в Фес
Спасибо большое за экскурсию!
Фатима очень легкий и приятный в общении человек! Очень интересно и доступно рассказала исторические факты о достопримечательностях,
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которые мы посетили. Интересно было прогуляться по разным кварталам Медины, узнать обычаи и традиции местного населения. Понравилось и взрослым и детям! Три часа экскурсии пролетели незаметно и очень познавательно!

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Антон
Добро пожаловать в Фес
Очень рекомендую Фатиму, экскурсия прошла комфортно, интересно, познавательно. Маршрут выстроен грамотно, посмотрели основные достопримечательности, погуляли по Медине. Фатима интересный собеседник, много смеялись, делились впечатлениями 👍🏼
Очень рекомендую Фатиму, экскурсия прошла комфортно, интересно, познавательно. Маршрут выстроен грамотно, посмотрели основные достопримечательности, погуляли по
Очень рекомендую Фатиму, экскурсия прошла комфортно, интересно, познавательно. Маршрут выстроен грамотно, посмотрели основные достопримечательности, погуляли по
Очень рекомендую Фатиму, экскурсия прошла комфортно, интересно, познавательно. Маршрут выстроен грамотно, посмотрели основные достопримечательности, погуляли по
Очень рекомендую Фатиму, экскурсия прошла комфортно, интересно, познавательно. Маршрут выстроен грамотно, посмотрели основные достопримечательности, погуляли по
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V
Таинственный Фес, похититель сердец
Гид Фатима провела отличную экскурсию по медине Феса: рассказала про историю, особенности и многие частные моменты. Фатима хорошо говорит по русски, прекрасно отвечает на вопросы, начинает диалог. Приятно было пообщаться!
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В
Колоритный город Фес
Спасибо огромное. Очень познавательная интересная экскурсия. Встретили на паркинге. Провели по многим интересным местам. Рассказали все подробно и интересно. Очень рекомендую!
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Екатерина
Добро пожаловать в Фес
Забронировали экскурсию в Фесе день в день, не успевали доехать ко времени, которое было на сайте, списались и перенесли на
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16, чтобы было не так жарко и чтобы успеть доехать. Нас было 7-ро нам было все понятно, комфортно, на все вопросы ответили, показали все места, которые самостоятельно мы бы точно не нашли. Мы очень благодарны и рекомендуем к посещению

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Асия
Таинственный Фес, похититель сердец
Все прошло замечательно, огромное спасибо экскурсоводу Али, мы остались в полном восторге! Пунктуальный и доброжелательный, экскурсия была насыщенная и увлекательная,
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организация на 5 баллов из 5. Очень колоритно! Еще у Али прекрасный русский и интересная подача информации, советую всем!
В старом городе очень безопасно, люди доброжелательны, но без экскурсовода можно потеряться, много узких улочек и тупиков.
Если еще окажемся в Фесе, обязательно обратимся к Вам, спасибо еще раз!

Все прошло замечательно, огромное спасибо экскурсоводу Али, мы остались в полном восторге! Пунктуальный и доброжелательный, экскурсия
Все прошло замечательно, огромное спасибо экскурсоводу Али, мы остались в полном восторге! Пунктуальный и доброжелательный, экскурсия
Все прошло замечательно, огромное спасибо экскурсоводу Али, мы остались в полном восторге! Пунктуальный и доброжелательный, экскурсия
Все прошло замечательно, огромное спасибо экскурсоводу Али, мы остались в полном восторге! Пунктуальный и доброжелательный, экскурсия+1
Все прошло замечательно, огромное спасибо экскурсоводу Али, мы остались в полном восторге! Пунктуальный и доброжелательный, экскурсия
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В
Добро пожаловать в Фес
От экскурсии с Фатимой исключительно положительные впечатления. Провела по старой медине Феса, потрогали, посмотрели, послушали, чем живет старый город. Не
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было интенсивных «наседаний» от торговцев, так как с нами был «свой» человек, это был дополнительный бонус к экскурсии)))
Большое спасибо, если спросят — рекомендуем экскурсию с Фатимой по Фесу!

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И
Добро пожаловать в Фес
Спасибо большое за экскурсию Фатиме, очень интересно и познавательно, а также личное общение
Спасибо большое за экскурсию Фатиме, очень интересно и познавательно, а также личное общение
Спасибо большое за экскурсию Фатиме, очень интересно и познавательно, а также личное общение
Спасибо большое за экскурсию Фатиме, очень интересно и познавательно, а также личное общение
Спасибо большое за экскурсию Фатиме, очень интересно и познавательно, а также личное общение+2
Спасибо большое за экскурсию Фатиме, очень интересно и познавательно, а также личное общение
Спасибо большое за экскурсию Фатиме, очень интересно и познавательно, а также личное общение
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Всего 173 отзыва в Фесе

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Фесу

Самые популярные экскурсии в Фесе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Добро пожаловать в Фес;
  2. Таинственный Фес, похититель сердец;
  3. Колоритный город Фес;
  4. Фес - первая столица Марокко;
  5. Фес - любовь с первого взгляда.
Сколько стоит экскурсия по Фесу в августе 2026
Сейчас в Фесе можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 170 до 550. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Планируете поездку из Касабланки? Наши экскурсии в Фес из Касабланки откроют вам все тайны этого удивительного города. Присоединяйтесь к нашим экскурсиям на русском языке и погрузитесь в атмосферу настоящего Марокко. Забронируйте свое приключение уже сегодня!