Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Фес
Познакомиться с визитными карточками первой столицы Марокко
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец
5 часов в цветном и шумном, религиозном и строгом, неповторимом городе Марокко с местным жителем
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Колоритный город Фес
Познакомьтесь с колоритным Фесом, его культурой и традициями. Посетите знаковые места, попробуйте чай в риаде и насладитесь видом на город
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Фес - первая столица Марокко
Увидеть известные достопримечательности и скрытые уголки древнего города
1 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от $200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Фес - любовь с первого взгляда
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых древних и красивых городов Марокко
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Марокко для своих. Фес: да, так бывает
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за человека
Индивидуальная
Марокко для своих. Фес: да, так бывает (5,5 часов)
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€550 за всё до 60 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Сама Умайма не могла провести экскурсию,по очень уважительной причине. Заранее нас об этом предупредила. И предложила замену. Мы ни на
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Д
Али - потрясающий гид! спасибо ему огромное за проведенный в Фесе день!
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В
Спасибо большое за экскурсию!
Фатима очень легкий и приятный в общении человек! Очень интересно и доступно рассказала исторические факты о достопримечательностях,
Фатима очень легкий и приятный в общении человек! Очень интересно и доступно рассказала исторические факты о достопримечательностях,
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Очень рекомендую Фатиму, экскурсия прошла комфортно, интересно, познавательно. Маршрут выстроен грамотно, посмотрели основные достопримечательности, погуляли по Медине. Фатима интересный собеседник, много смеялись, делились впечатлениями 👍🏼
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V
Гид Фатима провела отличную экскурсию по медине Феса: рассказала про историю, особенности и многие частные моменты. Фатима хорошо говорит по русски, прекрасно отвечает на вопросы, начинает диалог. Приятно было пообщаться!
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В
Спасибо огромное. Очень познавательная интересная экскурсия. Встретили на паркинге. Провели по многим интересным местам. Рассказали все подробно и интересно. Очень рекомендую!
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Забронировали экскурсию в Фесе день в день, не успевали доехать ко времени, которое было на сайте, списались и перенесли на
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Все прошло замечательно, огромное спасибо экскурсоводу Али, мы остались в полном восторге! Пунктуальный и доброжелательный, экскурсия была насыщенная и увлекательная,
+1
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В
От экскурсии с Фатимой исключительно положительные впечатления. Провела по старой медине Феса, потрогали, посмотрели, послушали, чем живет старый город. Не
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И
Спасибо большое за экскурсию Фатиме, очень интересно и познавательно, а также личное общение
+2
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Всего 173 отзыва в Фесе
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Ответы на вопросы от путешественников по Фесу
Самые популярные экскурсии в Фесе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Сколько стоит экскурсия по Фесу в августе 2026
Сейчас в Фесе можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 170 до 550. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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