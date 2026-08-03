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организация на 5 баллов из 5. Очень колоритно! Еще у Али прекрасный русский и интересная подача информации, советую всем!

В старом городе очень безопасно, люди доброжелательны, но без экскурсовода можно потеряться, много узких улочек и тупиков.

Если еще окажемся в Фесе, обязательно обратимся к Вам, спасибо еще раз!