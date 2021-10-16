Все экскурсии в Фесе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Фесе – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от $126. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Фесе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Марокко на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
$237
за 1-7 чел.
Марокко для своих. Фес: да, так бывает
Фес - город древней истории, где веками пересекались пути арабской, африканской и европейской...
Индивидуальная экскурсия
5ч
€126
за 1-6 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец!
5 часов в цветном и шумном, религиозном и строгом, неповторимом городе Марокко с местным жителем
Последние отзывы «Экскурсии Феса»
- ТТатьяна16 октября 2021Экскурсия прошла на одном дыхании, ощущение дружеской прогулки и при этом получен необходимый багаж информации, спасибо команде Али, было здорово. Татьяна
- ЯЯна18 июня 2021Добрый день! Заранее узнали что путешествие по Фесу лучше провести с гидом! И не ошиблись! Не реально круто! Мы Али сказали что хотим посмотреть ++ что лично он хочет нам показать! Никакого навязывания! Что нереально нам понравилось, особенно в магазинах! АЛИ супер!
- ЕЕкатерина27 февраля 2021Потрясающая экскурсия! Были на экскурсии группой и все остались очень довольны! Увидели столько уникальных и интересных мест с Али, куда одни бы не дошли. Узнали множество интересных фактов, а также об обычаях и традициях местных жителей. Сделали множество красивых фото. Али - невероятный профессионал своего дела! Лучший из всех наших гидов по Марокко. Обязательно еще не раз обратимся к нему при посещении этой страны. Всем советуем!