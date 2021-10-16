Добрый день! Заранее узнали что путешествие по Фесу лучше провести с гидом! И не ошиблись! Не реально круто! Мы Али сказали что хотим посмотреть ++ что лично он хочет нам показать! Никакого навязывания! Что нереально нам понравилось, особенно в магазинах! АЛИ супер!

Е Екатерина 5

Потрясающая экскурсия! Были на экскурсии группой и все остались очень довольны! Увидели столько уникальных и интересных мест с Али, куда одни бы не дошли. Узнали множество интересных фактов, а также об обычаях и традициях местных жителей. Сделали множество красивых фото. Али - невероятный профессионал своего дела! Лучший из всех наших гидов по Марокко. Обязательно еще не раз обратимся к нему при посещении этой страны. Всем советуем!