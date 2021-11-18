Фес — любовь с первого взгляда

Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых древних и красивых городов Марокко

Фес — хранитель средневековых традиций, архитектуры и бытового уклада.

Люди здесь по-прежнему живут в старинных домах с деревянной резьбой, занимаются ремеслами и ездят по извилистым улочкам на осликах.

Притом это город марокканских интеллектуалов и аристократии, где веками пересекались пути арабской, африканской и европейской цивилизаций.

Приглашаем исследовать его вместе!
Фес — любовь с первого взгляда
Фес — любовь с первого взгляда
Фес — любовь с первого взгляда
Фес — любовь с первого взгляда
Фес — любовь с первого взгляда
Фес — любовь с первого взгляда
Фес — любовь с первого взгляда
Фес — любовь с первого взгляда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по медине

Через парадные Голубые ворота мы войдем в Старый город Феса и отправимся на поиски приключений! Вы увидите всё самое главное: крепостные укрепления, медресе Бу-Инания и Аль-Аттарин, мозаичный фонтан на площади Нежарин и украшенный искусной резьбой караван-сарай. Кроме того, мы покажем древнейший университет мира, кожевенные красильни, мечеть и мавзолей султана Мулая Идриса.

Нетуристический Фес

Мы заглянем в аутентичные мастерские, где делают музыкальные инструменты, парфюм и ткань из волокон агавы. Познакомимся с дружелюбными местными жителями и узнаем, как они отмечают праздники и воспитывают детей, о чем мечтают и какие песни поют. Погуляем по колоритным тайным улочкам и поговорим о временах, когда Фес был центром исламской духовной жизни.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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