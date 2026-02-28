Фес — хранитель средневековых традиций, архитектуры и бытового уклада.
Люди здесь по-прежнему живут в старинных домах с деревянной резьбой, занимаются ремеслами и ездят по извилистым улочкам на осликах.
Притом это город марокканских интеллектуалов и аристократии, где веками пересекались пути арабской, африканской и европейской цивилизаций. Приглашаем исследовать его вместе!
Люди здесь по-прежнему живут в старинных домах с деревянной резьбой, занимаются ремеслами и ездят по извилистым улочкам на осликах.
Притом это город марокканских интеллектуалов и аристократии, где веками пересекались пути арабской, африканской и европейской цивилизаций. Приглашаем исследовать его вместе!
Описание экскурсии
Прогулка по медине
Через парадные Голубые ворота мы войдем в Старый город Феса и отправимся на поиски приключений! Вы увидите всё самое главное: крепостные укрепления, медресе Бу-Инания и Аль-Аттарин, мозаичный фонтан на площади Нежарин и украшенный искусной резьбой караван-сарай. Кроме того, мы покажем древнейший университет мира, кожевенные красильни, мечеть и мавзолей султана Мулая Идриса.
Нетуристический Фес
Мы заглянем в аутентичные мастерские, где делают музыкальные инструменты, парфюм и ткань из волокон агавы. Познакомимся с дружелюбными местными жителями и узнаем, как они отмечают праздники и воспитывают детей, о чем мечтают и какие песни поют. Погуляем по колоритным тайным улочкам и поговорим о временах, когда Фес был центром исламской духовной жизни.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Обратите внимание: гид имеет право прервать экскурсию, если посчитает, что слова/действия путешественника оскорбляют его и страну присутствия или нарушают законы/традиции страны пребывания
- Возможно проведение экскурсии на английском, французском, немецком, испанском или итальянском. Стоимость будет ниже. Уточняйте информацию заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Фесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1129 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые, как и мы, влюблены в Марокко и готовы рассказывать об этой стране с утра до ночи. Подобный проект у нас уже 2
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Гид Зидан показал город Фес. много гуляли по узким улочкам медины, посетили кожные мастерские. Гид делал акцент не на истории города, а скорее на мелких обычаях и традициях. Узнали много интересных фактов, но цельной картины о городе не сложилось
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Феса
Похожие экскурсии на «Фес - любовь с первого взгляда»
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Фес
Познакомиться с визитными карточками первой столицы Марокко
14 авг в 13:30
15 авг в 09:30
от $200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таинственный Фес, похититель сердец
5 часов в цветном и шумном, религиозном и строгом, неповторимом городе Марокко с местным жителем
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Колоритный город Фес
Познакомьтесь с колоритным Фесом, его культурой и традициями. Посетите знаковые места, попробуйте чай в риаде и насладитесь видом на город
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Фес - первая столица Марокко
Увидеть известные достопримечательности и скрытые уголки древнего города
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от $200 за всё до 6 чел.
от €390 за группу