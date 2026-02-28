Фес — хранитель средневековых традиций, архитектуры и бытового уклада. Люди здесь по-прежнему живут в старинных домах с деревянной резьбой, занимаются ремеслами и ездят по извилистым улочкам на осликах. Притом это город марокканских интеллектуалов и аристократии, где веками пересекались пути арабской, африканской и европейской цивилизаций. Приглашаем исследовать его вместе!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по медине

Через парадные Голубые ворота мы войдем в Старый город Феса и отправимся на поиски приключений! Вы увидите всё самое главное: крепостные укрепления, медресе Бу-Инания и Аль-Аттарин, мозаичный фонтан на площади Нежарин и украшенный искусной резьбой караван-сарай. Кроме того, мы покажем древнейший университет мира, кожевенные красильни, мечеть и мавзолей султана Мулая Идриса.

Нетуристический Фес

Мы заглянем в аутентичные мастерские, где делают музыкальные инструменты, парфюм и ткань из волокон агавы. Познакомимся с дружелюбными местными жителями и узнаем, как они отмечают праздники и воспитывают детей, о чем мечтают и какие песни поют. Погуляем по колоритным тайным улочкам и поговорим о временах, когда Фес был центром исламской духовной жизни.

Организационные детали