3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На тесных улицах Медины я познакомлю вас с локальными обычаями, покажу главные мечети, медресе, дворцы и мавзолеи Феса — и увлеку историями о городе вперемешку с рассказами о том, как здесь живётся.
Вы также увидите старинную красильню Шуара, прогуляетесь в тени пальм по саду султана и, если захотите, посетите фабрику марокканской керамики.
Вы также увидите старинную красильню Шуара, прогуляетесь в тени пальм по саду султана и, если захотите, посетите фабрику марокканской керамики.
Описание экскурсии
Услышать ритм сердца Марокко
Яркие запахи мяты на улицах, торговцы, нараспев предлагающие товар прохожим, выбеленные стены старых построек, калейдоскоп пёстрых узоров на арабский лад — гуляя по Фесу, вы с головы до ног пропитаетесь его восточным колоритом. Кроме того, познакомитесь с коллекцией достопримечательностей, которые вобрал в себя Старый город. В нашей программе:
- Мечеть-университет Аль-Карауин — древнейшее учебное заведение всех арабских государств, которое продолжает работать и сегодня (внесено в список ЮНЕСКО); посещение мечети для немусульман закрыто, поэтому в программе предусмотрен только внешний осмотр.
- Мавзолей султана Мулай-Идриса II, в котором захоронен главный святой страны и основатель первого марокканского города;
- Королевский дворец — грандиозная постройка в арабском стиле, она идеальна для знакомства с восточной архитектурой. Ведь для королей возводятся эталоны национального зодчества;
- Медресе аль-Аттарин и Медресе Бу Инания, мусульманские учебные заведения. Если у вас будет желание, с удовольствием проведу внутрь и расскажу, как учатся мусульманские дети;
- Красильня Шуара — самая крупная кожевенная фабрика в Фесе, на которой по-прежнему используются старинные технологии покраски кожи. Если вас не смутит сильный запах, мы пройдём на территорию и понаблюдаем, как обрабатывают кожу, или же поднимемся на крышу дома и посмотрим на красильню свысока.
- Сад Жнан Сбиль, с коллекцией вековых пальм и бамбуковых рощ.
Прогулка по бывшим владениям султана Мулая Абдаллы станет идеальным завершением знакомства с Фесом. А если захотите продолжения — я отвезу вас на керамическую фабрику, где вы увидите процесс создания посуды, которая потом перекочёвывает на прилавки к городским ремесленникам:)
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в медресе (20 дирхам/чел.), поездка до красильной фабрики (по желанию)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Фесе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 7 часов 40 минут
Провели экскурсии для 541 туриста
Здравствуйте! Мы — Али, Лубна и Фатима — команда русскоговорящих гидов по Марокко. Влюблены в родной город и страну, поэтому с огромной радостью делимся со своими гостями самым сокровенным, что
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все прошло замечательно, огромное спасибо экскурсоводу Али, мы остались в полном восторге! Пунктуальный и доброжелательный, экскурсия была насыщенная и увлекательная, организация на 5 баллов из 5. Очень колоритно! Еще у
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Нам очень понравилась экскурсия - Фатима рассказала про историю города, провела по Медине, показала Красильни, абсолютно воздушную белоснежную мечеть, научила читать дома так, что можно писать гайд. Очень много внимания
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A
Были с самим Али.
Одна из лучших экскурсий среди всех путешествий.
Организация прекрасная, с нами был даже "местный gps" (местный житель), который помогал ориентироваться, чтобы Али не отвлекался от рассказа.
Сама экскурсия -
Одна из лучших экскурсий среди всех путешествий.
Организация прекрасная, с нами был даже "местный gps" (местный житель), который помогал ориентироваться, чтобы Али не отвлекался от рассказа.
Сама экскурсия -
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Спасибо Зидану за очень интересную прогулку по Медине Феса. Это была увлекательная прогулка. Зидан - интересный человек и хороший гид. Хорошо говорит по русски. Мы очень незаметно провели пять часов экскурсии. Очень советуем Зидана как гида для ваших экскурсий.
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V
Гид Фатима провела отличную экскурсию по медине Феса: рассказала про историю, особенности и многие частные моменты. Фатима хорошо говорит по русски, прекрасно отвечает на вопросы, начинает диалог. Приятно было пообщаться!
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А
Экскурсию провела сестра Али - Фатима. Очень приятная девушка, интересный рассказчик. С нами был сопровождающий, который отгонял местных мальчишек и вообще видно было что следил, чтобы нас никто не беспокоил. Ходили по мастерским, но при этом не было ощущения обязательности покупки. В целом отличная экскурсия, интересный материал.
Али
Ответ организатора:
Спасибо большое, мы очень рады что вас понравилось экскурсия с нами. Будем ваас ждать ещё раз в Марокко 🫶👍
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