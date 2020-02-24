3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Услышать ритм сердца Марокко Яркие запахи мяты на улицах, торговцы, нараспев предлагающие товар прохожим, выбеленные стены старых построек, калейдоскоп пёстрых узоров на арабский лад — гуляя по Фесу, вы с головы до ног пропитаетесь его восточным колоритом. Кроме того, познакомитесь с коллекцией достопримечательностей, которые вобрал в себя Старый город. В нашей программе:
Мечеть-университет Аль-Карауин — древнейшее учебное заведение всех арабских государств, которое продолжает работать и сегодня (внесено в список ЮНЕСКО);
Мавзолей султана Мулай-Идриса II, в котором захоронен главный святой страны и основатель первого марокканского города;
Королевский дворец — грандиозная постройка в арабском стиле, она идеальна для знакомства с восточной архитектурой. Ведь для королей возводятся эталоны национального зодчества;
Медресе аль-Аттарин и Медресе Бу Инания, мусульманские учебные заведения. Если у вас будет желание, с удовольствием проведу внутрь и расскажу, как учатся мусульманские дети;
Красильня Шуара — самая крупная кожевенная фабрика в Фесе, на которой по-прежнему используются старинные технологии покраски кожи. Если вас не смутит сильный запах, мы пройдём на территорию и понаблюдаем, как обрабатывают кожу, или же поднимемся на крышу дома и посмотрим на красильню свысока.
Сад Жнан Сбиль, с коллекцией вековых пальм и бамбуковых рощ.
Прогулка по бывшим владениям султана Мулая Абдаллы станет идеальным завершением знакомства с Фесом. А если захотите продолжения — я отвезу вас на керамическую фабрику, где вы увидите процесс создания посуды, которая потом перекочёвывает на прилавки к городским ремесленникам :)
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в медресе (20 дирхам/чел.), поездка до красильной фабрики (по желанию)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Али, я марокканец по национальности. Долгое время прожил в Украине, поэтому отлично владею русским языком — это сделает общение с вами более лёгким и интересным. Я влюблён в родной город и страну, вот уже два года с огромной радостью делюсь со своими
гостями самым сокровенным, что есть на моей родной земле, поскольку даже опытные гиды могут не знать всех тайн. Для меня очень важно, чтобы каждый почувствовал магическую силу Востока и, вернувшись на свою родину, вспоминал с восторгом о пребывании в Марокко. Я очень весёлый, эрудированный и внимательный на своих экскурсиях. С огромной радостью отвечаю на все вопросы и помогаю в приобретении сувениров.
Очень разная, необычная и интересная страна-Марокко. Гид Али показал нам город Фес, который славится своими мастерами. Было очень легко общаться, веселый и интересный человек, который знает и любит свой город. Спасибо за экскурсию.
Cветлана
24 февраля 2020
Экскурсия по Фесу прошла на Ура, Али провел нас по самым интересным уголками медины. Мы зашли и на красильню кожи, и на фабрику по производству натуральных тканей, и в парфюмерную лавку. Везде шли неспеша, останавливались, смотрели, пробовали на вкус. Многие торговцы знакомы с Али, очень добродушно нас встречали. Времени было достаточно для осмотра для покупок. Али был незаменим в плане разговора с местными торговца и, помогал нам торговаться. После медины поднямились на смотровую площадку, увидели весь город с высоты, затем осмотрели королевский дворец снаружи, походили по еврейскому кварталу. Закончили экскурсию обедом в ресторане. И даже после экскурсии Али нас не бросил, а продолжает нам помогать по телефону решать наши проблемы. Спасибо ему за все. Всем рекомендую..
Елена
24 февраля 2020
Замечательный гид! Провел с нами практически весь день. У нас группа была 4 человека, все остались очень довольны. Много посмотрели, узнали, побывали в нескольких мастерских, ничего не навязывает, даёт возможность все посмотреть. Очень помог с корректировкой программы, всегда на связи. Считаю, что нам очень повезло, что мы его нашли на сайте. Рекомендуем. Может организовать любую экскурсию.