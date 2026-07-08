3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На тесных улицах Медины я познакомлю вас с локальными обычаями, покажу главные мечети, медресе, дворцы и мавзолеи Феса — и увлеку историями о городе вперемешку с рассказами о том, как здесь живётся. Вы также увидите старинную красильню Шуара, прогуляетесь в тени пальм по саду султана и, если захотите, посетите фабрику марокканской керамики.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Услышать ритм сердца Марокко

Яркие запахи мяты на улицах, торговцы, нараспев предлагающие товар прохожим, выбеленные стены старых построек, калейдоскоп пёстрых узоров на арабский лад — гуляя по Фесу, вы с головы до ног пропитаетесь его восточным колоритом. Кроме того, познакомитесь с коллекцией достопримечательностей, которые вобрал в себя Старый город. В нашей программе:

Мечеть-университет Аль-Карауин — древнейшее учебное заведение всех арабских государств, которое продолжает работать и сегодня (внесено в список ЮНЕСКО); посещение мечети для немусульман закрыто, поэтому в программе предусмотрен только внешний осмотр.

Мавзолей султана Мулай-Идриса II, в котором захоронен главный святой страны и основатель первого марокканского города;

Королевский дворец — грандиозная постройка в арабском стиле, она идеальна для знакомства с восточной архитектурой. Ведь для королей возводятся эталоны национального зодчества;

Медресе аль-Аттарин и Медресе Бу Инания, мусульманские учебные заведения. Если у вас будет желание, с удовольствием проведу внутрь и расскажу, как учатся мусульманские дети;

Красильня Шуара — самая крупная кожевенная фабрика в Фесе, на которой по-прежнему используются старинные технологии покраски кожи. Если вас не смутит сильный запах, мы пройдём на территорию и понаблюдаем, как обрабатывают кожу, или же поднимемся на крышу дома и посмотрим на красильню свысока.

Сад Жнан Сбиль, с коллекцией вековых пальм и бамбуковых рощ.

Прогулка по бывшим владениям султана Мулая Абдаллы станет идеальным завершением знакомства с Фесом. А если захотите продолжения — я отвезу вас на керамическую фабрику, где вы увидите процесс создания посуды, которая потом перекочёвывает на прилавки к городским ремесленникам:)

Организационные детали