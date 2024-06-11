На этой экскурсии я хочу стать для вас не просто гидом, а личным проводником по моему родному городу.
Я покажу вам его лабиринты, познакомлю со знаковыми местами, расскажу о культуре, традициях, ремёслах и местном быте.
Мы устроим чаепитие в риаде у марокканской семьи и заглянем на узкую улочку, где снимали сериал «Клон».
Я покажу вам его лабиринты, познакомлю со знаковыми местами, расскажу о культуре, традициях, ремёслах и местном быте.
Мы устроим чаепитие в риаде у марокканской семьи и заглянем на узкую улочку, где снимали сериал «Клон».
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите королевский дворец, башню с панорамным видом на Фес, усыпальницы Идриса II и фонтан Наджарин.
- Взглянете на университет Аль-Карауин — старейшее в мире постоянно действующее высшее учебное заведение.
- Посетите удивительную медресе Аль-Аттарин.
- Прогуляетесь по еврейскому кварталу.
- Окажетесь в Старом городе — месте съёмок многих сцен из сериала «Клон».
- Попьёте чай в риаде у местных жителей.
- Проникнетесь атмосферой старинного восточного рынка.
- Заглянете в берберскую аптеку, где можно найти лекарства традиционной медицины кочевого народа берберов.
- Зайдёте в самую древнюю в мире кожевенную красильню и мастерскую, где делают ткани из агавы — пустынного кактуса.
- Пообедаете в марокканском ресторане с видом на город.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги гида.
- Дополнительно оплачиваются вход в медресе — €2/чел., обед — €15—20/чел., чаевые марокканской семье после чаепития — по вашему желанию.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Умайма — ваш гид в Фесе
Меня зовут Умайма. Я русскоговорящий гид из Марокко. Если вы планируете поездку в Марокко, в том числе в мой родной город Фес, я буду рада вас сопровождать. Со мной вы сможете погрузиться в культуру страны и увидеть множество красивых и исторических мест. С нетерпением жду возможности встретить вас в Марокко!Задать вопрос
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