Умайма — ваш гид в Фесе

Меня зовут Умайма. Я русскоговорящий гид из Марокко. Если вы планируете поездку в Марокко, в том числе в мой родной город Фес, я буду рада вас сопровождать. Со мной вы сможете погрузиться в культуру страны и увидеть множество красивых и исторических мест. С нетерпением жду возможности встретить вас в Марокко!