Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Прибытие рейса в аэропорт Касабланки MohamedV, встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в отель 🏨. Ужин и ночевка в отеле.

Утром после завтрака обзорная экскурсия ⛳ по Касабланке: площадь Мухаммеда V, квартал Хабус, мечеть Хасана II (внутреннее посещение мечети по желанию за дополнительную оплату 12 Евро) и «LaCorniche» набережная. Далее переезд в Рабат. Во время экскурсии 🧭 вы увидите королевский дворец, мавзолей Мухаммеда V, Башню Хасана, ровесницу знаменитой севильской Хиральды и Касбу Удайа, после экскурсии заселение в отель и свободное время. ужин и ночевка в отеле.

Утром после завтрака переезд в Фес, дорога проходит через знаменитого, римского, города волюбилис где предусмотрена небольшая обзорная экскурсия. Далее в Мекнес где вас ждет обед (за доп. плату) в Марокканском ресторане, после обеда и не большой экскурсии по городу, переезд в Фес и по прибытию заселение в отель.

После завтрака целый день будет посвящен знакомству с достопримечательностями 🏛️ Феса. Вы окунетесь в волшебную атмосферу средневекового восточного города, прогуляетесь 👣 по кривым и узким улочкам древней Медины и познакомитесь с многочисленными памятниками истории 📖 и архитектуры, которыми украсили бывшую столицу Королевства султаны из династий Меринидов и Алауитов. Большинство этих памятников являются прекрасными образцами испано-мавританского архитектурного стиля. Вы посетите мечеть Абу Инань, увидите медресе (мусульманские университеты), площадь и фонтан ⛲ Нежарин. Вы попадете в ремесленные кварталы, где мастера кожевенного, гончарного дела работают по технологии их дедов и прадедов, чьи секреты бережно передаются из поколения в поколение. Вечером возвращение в отель.

Ранний завтрак в отеле и отъезд в Эрфуд через горнолыжный курорт города Ифран, Проезжая кедровые леса и деревушки в Европейском стиле, Вы невольно вспомните о доме. Остановка в городе Миделт для отдыха и обеда по желанию. Продолжение поездки в Эрфед через Эррашидия, по прибытии в Эрфуд, размещение в отеле и ужин.

Первая половина дня свободное время, у бассейна, после долгого переезда из Феса после обеда выезд в Мерзуга где начинаются бескрайние дюны писка Сахары, по прибытие нас ждет новогодний караван, каждый участник нашего путешествия садится на свой сахарский джип «верблюд» и мы с вами отправимся к лагерю по среди песчаного океана, в лагере нас встретят местный кочевники и здесь же под ярким светом звезд нас ждет незабываемый новогодний праздник. Ночь в шатрах.

Утром возвращение караванном к место стоянки нашего автобуса и выезд в Уарзазат через Тингир и ущелье тодра: Две гигантские скалы розового гранита сходятся друг с другом на высоте 300 метров здесь же у вас будет обед, по желанию, после обеда, Продолжение пути вдоль долины Дадес мимо Келаа М’Гуна с ее розовыми плантациями. По прибытии в Уарзазат размещение и ужин в отеле.

После завтрака выезд в Марракеш, через ущелий Тизинтишка. Марракеш: «жемчужины Юга». Поскольку город 🏙️ являлся одной из столиц Королевства в эпоху правления трёх династий марокканских султанов, именно здесь сосредоточено большое количество музеев и памятников архитектуры, каждый из которых — шедевр искусства. Все утро будет посвящено знакомству с ними (мечеть Кутубия, павильон Манара, окруженный оливковыми плантациями, гробницы султанов династии Саадитов и прекрасный образец дворцовой архитектуры — дворец Бахья, Сады Мажореля. Посл. После обеда вы посетите самый красочный рынок Марокко и знаменитую площадь JemaaElFna. Это настоящий театр под открытым небом. Кого тут только не увидишь — йоги, заклинатели змей, знахари, колдуны, торговцы фруктами и экзотическими приправами. Ужин и ночевка в отеле или по желанию за дополнительную плату ужин с Фольклорным Шоу в марокканском ресторане («ChezAli» оплата на месте: приблизительно 45 евро за человека). Под сводами шатра, непременного атрибута марокканского праздника, Вы познакомитесь не только с самыми популярными блюдами марокканской кухни 🥧, но и с местным фольклором. Величественные погонщики верблюдов и мастера верховой езды и марокканской джигитовки придают этому вечеру особый шарм. Вы когда-нибудь видели танцующую лошадь? Если нет, Вам представится прекрасная возможность полюбоваться этим зрелищем.

Утром свободное время, в 12:00 освобождение номеров, свободный день для шоппинга и отдыха. В 16:00 трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс авиакомпании RoyalAirMarocAT-220 вылетающий в Москву. Вылет рейса в Москву в 22. 05

Для тех у кого другие рейсы, будет организован отдельный трансфер.