Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Новый год под звездами Сахары

Гид S.
Гид S. – Гид из Касабланки
Новый год под звездами Сахары
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 216 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $1 054 за человека

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Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Прибытие рейса в аэропорт Касабланки MohamedV, встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в отель 🏨. Ужин и ночевка в отеле.
Утром после завтрака обзорная экскурсия ⛳ по Касабланке: площадь Мухаммеда V, квартал Хабус, мечеть Хасана II (внутреннее посещение мечети по желанию за дополнительную оплату 12 Евро) и «LaCorniche» набережная. Далее переезд в Рабат. Во время экскурсии 🧭 вы увидите королевский дворец, мавзолей Мухаммеда V, Башню Хасана, ровесницу знаменитой севильской Хиральды и Касбу Удайа, после экскурсии заселение в отель и свободное время. ужин и ночевка в отеле.
Утром после завтрака переезд в Фес, дорога проходит через знаменитого, римского, города волюбилис где предусмотрена небольшая обзорная экскурсия. Далее в Мекнес где вас ждет обед (за доп. плату) в Марокканском ресторане, после обеда и не большой экскурсии по городу, переезд в Фес и по прибытию заселение в отель.
После завтрака целый день будет посвящен знакомству с достопримечательностями 🏛️ Феса. Вы окунетесь в волшебную атмосферу средневекового восточного города, прогуляетесь 👣 по кривым и узким улочкам древней Медины и познакомитесь с многочисленными памятниками истории 📖 и архитектуры, которыми украсили бывшую столицу Королевства султаны из династий Меринидов и Алауитов. Большинство этих памятников являются прекрасными образцами испано-мавританского архитектурного стиля. Вы посетите мечеть Абу Инань, увидите медресе (мусульманские университеты), площадь и фонтан ⛲ Нежарин. Вы попадете в ремесленные кварталы, где мастера кожевенного, гончарного дела работают по технологии их дедов и прадедов, чьи секреты бережно передаются из поколения в поколение. Вечером возвращение в отель.
Ранний завтрак в отеле и отъезд в Эрфуд через горнолыжный курорт города Ифран, Проезжая кедровые леса и деревушки в Европейском стиле, Вы невольно вспомните о доме. Остановка в городе Миделт для отдыха и обеда по желанию. Продолжение поездки в Эрфед через Эррашидия, по прибытии в Эрфуд, размещение в отеле и ужин.
Первая половина дня свободное время, у бассейна, после долгого переезда из Феса после обеда выезд в Мерзуга где начинаются бескрайние дюны писка Сахары, по прибытие нас ждет новогодний караван, каждый участник нашего путешествия садится на свой сахарский джип «верблюд» и мы с вами отправимся к лагерю по среди песчаного океана, в лагере нас встретят местный кочевники и здесь же под ярким светом звезд нас ждет незабываемый новогодний праздник. Ночь в шатрах.
Утром возвращение караванном к место стоянки нашего автобуса и выезд в Уарзазат через Тингир и ущелье тодра: Две гигантские скалы розового гранита сходятся друг с другом на высоте 300 метров здесь же у вас будет обед, по желанию, после обеда, Продолжение пути вдоль долины Дадес мимо Келаа М’Гуна с ее розовыми плантациями. По прибытии в Уарзазат размещение и ужин в отеле.
После завтрака выезд в Марракеш, через ущелий Тизинтишка. Марракеш: «жемчужины Юга». Поскольку город 🏙️ являлся одной из столиц Королевства в эпоху правления трёх династий марокканских султанов, именно здесь сосредоточено большое количество музеев и памятников архитектуры, каждый из которых — шедевр искусства. Все утро будет посвящено знакомству с ними (мечеть Кутубия, павильон Манара, окруженный оливковыми плантациями, гробницы султанов династии Саадитов и прекрасный образец дворцовой архитектуры — дворец Бахья, Сады Мажореля. Посл. После обеда вы посетите самый красочный рынок Марокко и знаменитую площадь JemaaElFna. Это настоящий театр под открытым небом. Кого тут только не увидишь — йоги, заклинатели змей, знахари, колдуны, торговцы фруктами и экзотическими приправами. Ужин и ночевка в отеле или по желанию за дополнительную плату ужин с Фольклорным Шоу в марокканском ресторане («ChezAli» оплата на месте: приблизительно 45 евро за человека). Под сводами шатра, непременного атрибута марокканского праздника, Вы познакомитесь не только с самыми популярными блюдами марокканской кухни 🥧, но и с местным фольклором. Величественные погонщики верблюдов и мастера верховой езды и марокканской джигитовки придают этому вечеру особый шарм. Вы когда-нибудь видели танцующую лошадь? Если нет, Вам представится прекрасная возможность полюбоваться этим зрелищем.
Утром свободное время, в 12:00 освобождение номеров, свободный день для шоппинга и отдыха. В 16:00 трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс авиакомпании RoyalAirMarocAT-220 вылетающий в Москву. Вылет рейса в Москву в 22. 05
Для тех у кого другие рейсы, будет организован отдельный трансфер.
Начало и место завершения
🚩 Casablanca
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары
Новый год под звездами Сахары

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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