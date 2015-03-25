Исходить Марракеш вдоль и поперёк, встретить рассвет в пустыне и вдохновиться синим Шефшауэном
Для нашего приключения это верно на 100%: мы совместим знакомство с загадочным королевством Марокко с духовным развитием.
Вас ждут ежедневные практики, которые помогут вам обрести опору, целостно проявляться в этом мире, использовать свой потенциал и реализовывать призвание.
Вы заглянете в волшебную шкатулку, где всё пропитано ароматами специй и из каждого уголка доносятся восточные мелодии, где смешались роскошь дворцов, благоухание садов и запах океана. Познакомитесь с достопримечательностями Касабланки и Шефшауэна, Уарзазата и Марракеша.
А второй шкатулкой с сокровищами, которая вам откроется, станут потаённые и ценные уголки вашей души.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|125 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 25+
Программа тура по дням
Встреча и экскурсия по Касабланке
Встречаемся в Касабланке, городе на побережье Атлантического океана, известном многим по одноимённому фильму. Прогуляемся по набережной Корниш, зайдём в новый квартал Медина и посетим главную достопримечательность — мечеть Хасана II, построенную в конце прошлого века, минарет которой считается самым высоким в мире. Заглянем и на рыбный рынок, чтобы насладиться вкусом свежих морепродуктов.
Наш тур — это путешествие-ретрит: ежедневно мы будем уделять время телесным и энергетическим практикам, направленным на обретение опоры, достижение баланса, развитие интуиции и реализацию вашего потенциала.
Переезд в Шефшауэн, прогулка по городу
Утром сделаем зарядку и дыхательные практики под звуки аурафона — музыкального инструмента для гармонизации энергетических центров — и помедитируем. Так будет начинаться каждый наш день.
После завтрака едем в Шефшауэн, знаменитый синими и голубыми домиками, узкими улочками и сладким апельсиновым соком. По приезде прогуляемся по необычному городку. Возьмите с собой яркие наряды — здесь получаются эффектные фотографии.
Марракеш: начало знакомства
Сегодня вас ждёт Марракеш, где мы проведём целых 4 дня. Своей популярностью третий по величине город страны обязан парижской элите — художникам, артистам, дизайнерам, кинематографистам, — увидевшим в нём неповторимую магию Магриба. Художник Жак Мажорель создал здесь ботанический сад, в качестве музея действует дом знаменитого модельера Ив Сен-Лорана, а среди владельцев старинных вилл числятся многие современные звёзды: Брэд Питт и Мадонна, Наоми Кэмпбел, Жан-Поль Готье и Леонардо ди Каприо.
Огромные дворцы, красивые мечети, прохладные оазисы и восточные сладости — вы ощутите атмосферу этого места и насладитесь его неповторимым колоритом.
Марракеш: продолжение знакомства
Продолжаем знакомство с Марракешем. Каждый уголок этого города насыщен визуальной эстетикой: повсюду яркие краски, изысканные ковры, мерцающее разнообразие марокканских светильников. Всё здесь пропитано вдохновением.
И снова Марракеш
И в этот день гуляем по Марракешу. Посетим самые роскошные места города, его таинственные сады и переулки.
Город Уарзазат и киностудия «Атлас»
Сегодня держим путь в Сахару, где переночуем в шатре под звёздным небом. Но по пути нас ждёт ещё одна достопримечательность страны — мы сделаем остановку в африканском оазисе, маленьком городе Уарзазат на границе с горами Атлас и пустыней Сахара. Здесь находится голливудская киностудия «Атлас». В этих местах снимали такие фильмы, как «Александр», «Гладиатор», «Дюна». Вы рассмотрите декорации и сможете примерить на себя роль звёзд: менять роли и играть ту партию, которую вам хочется. Выбор всегда за вами.
День и ночь в пустыне
Здравствуй, Сахара! В этот день любуемся песчаными барханами и игрой света и тени на дюнах, непередаваемыми красками и космическими ландшафтами, захватывающими дух. А ночевать будем, как шейхи — в восточном шатре: вы сможете почувcтвовать единение со Вселенной и ваши безграничные возможности.
Рассвет в пустыне, возвращение в Марракеш
Утром встретим невероятно красивый рассвет, а затем держим путь обратно в Марракеш. По приезде у вас будет время, чтобы пройтись по рынкам и совершить все желаемые покупки.
Отъезд
После завтрака отправляемся в Касабланку, а оттуда — в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Касабланка, 11:00Завершение: Касабланка, 22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.