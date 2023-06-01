Провести ночь в Сахаре, побывать в резиденции короля и отдохнуть на берегу океана
Забудьте про скучные экскурсии и большие группы! Мы увидим Марокко от океана до гор и пустыни в компании единомышленников и новых друзей. Сможем останавливаться по пути, где захотим, и посетим неприметные для обычного туриста локации. Продегустируем вино и узнаем процесс изготовления напитка богов. Заедем на кактусную ферму и в город-крепость из глины. Отправимся в поход на верблюдах по Сахаре и переночуем в пустыне в традиционных бедуинских палатках. Восхитимся марокканскими ущельями и Атласскими горами. Отправимся в треккинг к каскадным водопадам и, вероятно, познакомимся по пути с обезьянами.
Посетим киностудию, где снимали «Игру престолов» и «Гладиатора», и расслабимся в старейшем хамаме Марракеша.
Присоединяйтесь к дружеской поездке с посиделками по вечерам, кинопросмотрами и душевными разговорами за приготовлением ужинов. Приятное дополнение — фотографии на полароид каждому.
Посетим киностудию, где снимали «Игру престолов» и «Гладиатора», и расслабимся в старейшем хамаме Марракеша.
Присоединяйтесь к дружеской поездке с посиделками по вечерам, кинопросмотрами и душевными разговорами за приготовлением ужинов. Приятное дополнение — фотографии на полароид каждому.
Ближайшие даты:
1
июн
июн
18
авг
авг
30
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур – молодёжный, 18-40 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт.
Не забудьте купальные принадлежности, летнюю одежду, солнцезащитный крем и головной убор. В Марокко преимущественно солнечно и выше 20 градусов тепла.
Для въезда в Марокко российским гражданам виза не нужна.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00Завершение: Аэропорт Касабланки, 11:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Касабланке
Я опытный путешественник с количеством посещенных стран, переваливших за 30, среди которых есть Штаты, Исландия, Норвегия. Моя цель - объединить интересных путешественников возрастом от 18 до 40 лет, которым надоели пакетные и тюленьи направления, тех, кому нужен драйв, новые классные знакомства и захватывающие приключения. Со мной можно отправиться в Исландию, США, на о. Мадейра, Тенерифе и Бали, в Марокко, ЮАР, Мадагаскар.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании