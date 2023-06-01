Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд

Провести ночь в Сахаре, побывать в резиденции короля и отдохнуть на берегу океана

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Забудьте про скучные экскурсии и большие группы! Мы увидим Марокко от океана до гор и пустыни в компании единомышленников и новых друзей. Сможем останавливаться по пути, где захотим, и посетим неприметные для обычного туриста локации. Продегустируем вино и узнаем процесс изготовления напитка богов. Заедем на кактусную ферму и в город-крепость из глины. Отправимся в поход на верблюдах по Сахаре и переночуем в пустыне в традиционных бедуинских палатках. Восхитимся марокканскими ущельями и Атласскими горами. Отправимся в треккинг к каскадным водопадам и, вероятно, познакомимся по пути с обезьянами.

Посетим киностудию, где снимали «Игру престолов» и «Гладиатора», и расслабимся в старейшем хамаме Марракеша.

Присоединяйтесь к дружеской поездке с посиделками по вечерам, кинопросмотрами и душевными разговорами за приготовлением ужинов. Приятное дополнение — фотографии на полароид каждому.
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Молодёжный роуд-трип в Марокко: 7 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Ближайшие даты:
1
июн
18
авг
30
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур – молодёжный, 18-40 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт.

Не забудьте купальные принадлежности, летнюю одежду, солнцезащитный крем и головной убор. В Марокко преимущественно солнечно и выше 20 градусов тепла.

Для въезда в Марокко российским гражданам виза не нужна.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
Завершение: Аэропорт Касабланки, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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