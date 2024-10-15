5 часов
Фотопрогулка
до 1 чел.
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
«Вы узнаете о местных традициях, обычаях и национальной кухне, с которой вы познакомитесь поближе во время дегустации устриц и обеда»
31 окт в 10:30
2 ноя в 10:30
€360 за экскурсию
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касабланка: прогулка сквозь время - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Касабланки: от старинных улиц до современных кварталов. Узнайте о религии, истории и культуре этого удивительного города
Начало: У мечети Хассана II
«Начнём знакомство с городом с посещения роскошной мечети Хассана II»
24 окт в 09:00
25 окт в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Обзорная экскурсия в Касабланке
Начало: Casablanca
Завтра в 17:00
24 окт в 09:00
€369.33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра15 октября 2024Все очень понравилось! Халиль подстроил под нас всю экскурсию с того места, где мы жили. Очень интересно и по истории
- ТТатьяна1 октября 2024Отличный гид!
- ССветлана1 октября 2024Крутая экскурсия и крутой Алекс, мне все понравилось, было очень познавательно, интересно, много ходили, что меня очень радует. Единственное, что не было фотосессии, но о ней я вспомнила только по прилету домой)))
- ААртур25 сентября 2024Великолепен- как гид,хорош как -рассказчик,очень внимательный,в общем,всё очень, понравилось!!!
- ССветлана6 сентября 2024Отличная,познавательная экскурсия! Гид Мехди хорошо владеет русским языком,у него прекрасное чувство юмора. Экскурсия прошла легко и мы не успели устать. Рекомендую.
- ЕЕвгений1 сентября 2024Здравствуйте! Были на экскурсии с тремя маленькими детьми, и Алексей настолько потрясающий рассказчик, что полностью захватил их внимание, что вообще сделать
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в октябре 2024
Сейчас в Касабланке в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 369.33. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Изучение достопримечательностей города Касабланки нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Касабланке много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко на русском языке