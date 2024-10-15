Все очень понравилось! Халиль подстроил под нас всю экскурсию с того места, где мы жили. Очень интересно и по истории

Марокко и по местам Касабланки. Хороший русский язык, очень приятный человек! Посоветовал много интересных мест и даже помог забронировать столик в одном ресторане. Огромная ему благодарность за интересный день!

С Светлана

Крутая экскурсия и крутой Алекс, мне все понравилось, было очень познавательно, интересно, много ходили, что меня очень радует. Единственное, что не было фотосессии, но о ней я вспомнила только по прилету домой)))