1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Касабланка: перекрёсток времён
Историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€275 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Отвлечься от многолюдного городского порта и провести время в живописной Уалидии
25 июня в 15:00
5 июля в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Касабланка: прогулка сквозь время
Окунуться в марокканский колорит и узнать, как изменился город всего за 100 лет
Начало: У мечети Хассана II
10 июня в 12:00
11 июня в 13:00
от €320 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
5 часов
Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка
Узнать историю главных достопримечательностей и получить профессиональные фото в декорациях города
Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
360€306 за экскурсию
Индивидуальная
3.5 часа
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
$350 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Марокко для своих. Касабланка: прогулка сквозь время (6,5 часов)
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$585 за человека
Индивидуальная
4 часа
Искусно приготовить и вкусно поесть
Мастер-класс по таджину и закускам, пряный чай, разговоры о еде - любовь к палитре вкусов Марокко
25 июня в 15:00
5 июля в 10:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана22 мая 2024Огромная благодарность Алексу: он не только хороший гид, но и приятный замечательный человек. Было много информации, красивых фото. Продегустировали сладости, чай,
- ККирилл21 мая 2024Все было отлично. Гид поразил своей информативностью, отлично составленный маршрут, колоритный город и вкусная местная кухня удивила. Обязательно рекомендую этого гида.
- ВВадим17 мая 2024Это действительно авторская программа. ГИД - Молодец!
- ООльга13 мая 2024Очень интересная экскурсия и очень увлеченный гид, всё очень понравилось
- ММарина11 мая 2024Это была приятная прогулка по Касабланке. Начали с мечети, а потом прошлись по улочкам Касабланки. Кафе по мотивам фильма «Касабланка», старый город, рынок, опробовали морские продукты на рынке и традиционный чай. Прекрасно!подойдет для тех, кто приезжает первый раз в Касабланку)
- ММаксим3 мая 2024Всегда боюсь экскурсии, которые длятся 5-6 часов, но то как организована и наполнена данная экскурсия, вообще не заметил пролетевшее время. Алекс, спасибо большое
- SStepan24 апреля 2024Все прошло отлично, рекомендую!
- РРегина30 марта 2024Спасибо огромное Алексу, за великолепную экскурсию по Касабланке! Это удивительный город, с очень интересной историей, архитектурой, атмосферой, людьми! Благодаря Алексу,
- ДДмитрий9 марта 2024Замечательная экскурсия всем советую
- ННадежда13 февраля 2024Все прекрасно! Марии отдельное спасибо! Отличный неравнодушный, адекватный и душевный гид Мария. Показала нам такую Касабланку, в которую хочется вернуться! Потрясающий гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Касабланке в июне 2024
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