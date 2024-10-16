Список вещей, которые стоит взять с собой:

— толстовка с капюшоном тёплая;

— удобные кроссовки;

— бейсболка, кепка, панамка;

— трикотажные спортивные брюки;

— шорты;

— майки, футболки;

— солнцезащитные очки;

— средства от солнечных ожогов;

— личная аптечка;

— пауэрбанк.

Рекомендуется лететь рейсом Royal Air Maroc, чтобы встретиться в аэропорту в 11:50. Если вы планируете прибыть раньше, сообщите нам об этом — мы вас встретим в отеле.

Проживание. 2-местное размещение в отелях, риадах и юртовом лагере в пустыне Сахара. Доступно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки. В местной кухне преобладают мясные блюда — если вы не едите мясо, сообщите об этом организатору до начала поездки, чтобы скорректировать меню.

Транспорт. По маршруту перемещение на 16-, 18-местном комфортном микроавтобусе.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Гражданам РФ не нужна.