Большой тур в загадочное Марокко: по городам, базарам и пустыням

Познать колорит марокканских улиц, посетить все знаковые места и заночевать под звёздами в Сахаре
Марокко погрузит вас в калейдоскоп ярких красок! Колоритная восточная жизнь Марракеша и Феса, европейская атмосфера Ифрана, альпийские луга, таинственные пустыни, белоснежные дома и легендарный ультрамариново-синий город Шефшауэн — всё это
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Марокко. Вы посетите более 10 городов.

Побываете в знаковых дворцах и крепости Айт-Бен-Хадду, где снимали «Принца Персии» и другие фильмы, а киноманы смогут посетить киностудию Atlas.

Увидите музей Ив Сен-Лорана, ремесленные красильни Феса, а также уличных шутов, укротителей змей и факиров.

В Сахаре над вашей головой раскинется бескрайний космос, Млечный путь и небесный купол, усыпанный мириадами звёзд, похожих на бриллиантовую пыльцу… Караваны и барханы, игра света и теней и геометрические шифры ветра на песке. Вы проедете сквозь пустыню на джипах и верблюдах, чтобы ощутить себя настоящими кочевниками. Увидите лабиринты улиц, которых нет на картах, и увезёте море красивейших фотографий.

Большой тур в загадочное Марокко: по городам, базарам и пустыням
Большой тур в загадочное Марокко: по городам, базарам и пустыням
Большой тур в загадочное Марокко: по городам, базарам и пустыням
Ближайшие даты:
Время начала: 11:50

Описание тура

Организационные детали

Список вещей, которые стоит взять с собой:

— толстовка с капюшоном тёплая;
— удобные кроссовки;
— бейсболка, кепка, панамка;
— трикотажные спортивные брюки;
— шорты;
— майки, футболки;
— солнцезащитные очки;
— средства от солнечных ожогов;
— личная аптечка;
— пауэрбанк.

Рекомендуется лететь рейсом Royal Air Maroc, чтобы встретиться в аэропорту в 11:50. Если вы планируете прибыть раньше, сообщите нам об этом — мы вас встретим в отеле.

Проживание. 2-местное размещение в отелях, риадах и юртовом лагере в пустыне Сахара. Доступно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки. В местной кухне преобладают мясные блюда — если вы не едите мясо, сообщите об этом организатору до начала поездки, чтобы скорректировать меню.

Транспорт. По маршруту перемещение на 16-, 18-местном комфортном микроавтобусе.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Заселение, прогулка по набережной Касабланки и мечеть Хасана II

Встреча группы в аэропорту Касабланки под рейс Royal Air Maroc из Москвы (прилетает в 11:50 по местному времени). Трансфер в отель на микроавтобусе. После небольшого отдыха проведём знакомство группы.

Затем отправимся на прогулку по центральной набережной, залитой закатным солнцем, — побережье Атлантического океана, шум волн… Осмотрим мечеть Хасана II, главное архитектурное произведение города. Это вторая по высоте мечеть в мире с минаретом размером 210 метров. Сама святыня и пространство вокруг станет отличным местом для красивых фотографий.

После вернёмся в отель и будем отдыхать.

Заселение, прогулка по набережной Касабланки и мечеть Хасана IIЗаселение, прогулка по набережной Касабланки и мечеть Хасана IIЗаселение, прогулка по набережной Касабланки и мечеть Хасана IIЗаселение, прогулка по набережной Касабланки и мечеть Хасана II
2 день

Прогулка по Эль-Джадиде и вечерняя Эс-Сувейра

После завтрака выезжаем в направлении порта Эс-Сувейра. По пути остановимся в небольшом городе Эль-Джадида, знаменитом своим подземным резервуаром. Вы увидите, как лучи света играют бликами на поверхности воды, в которой отражается интерьер с колоннами.

Затем прогуляемся по улочкам старой части Эль-Джадиды, застроенной яркими домами. Пообедаем и отправимся дальше по живописной дороге вдоль Атлантического океана. Будем делать остановки в разных красивых местах. Вечером доберёмся до Эс-Сувейры и разместимся в отеле. Вас ждёт знакомство с вечерним городом: мединой (старым центром), портовыми чайками, синими лодками и котами.

Прогулка по Эль-Джадиде и вечерняя Эс-СувейраПрогулка по Эль-Джадиде и вечерняя Эс-СувейраПрогулка по Эль-Джадиде и вечерняя Эс-СувейраПрогулка по Эль-Джадиде и вечерняя Эс-Сувейра
3 день

Утренний порт Эс-Сувейры и прогулки по городу

Сегодня весь день посвятим Эс-Сувейре. Лучше всего встать на рассвете и понаблюдать за жизнью порта. Это время, когда большинство туристов ещё спят, а местные рыбаки занимаются своими делами в лучах утреннего солнца. Такая идиллическая картина сильно контрастирует с вечерним городом, в котором бурлит жизнь.

После завтрака прогуляемся по улочкам старого центра. Вы сможете заглянуть в каждую арку, каждый двор и творческую мастерскую. А также в аутентичные кафе Эс-Сувейры, где приятно отдохнуть и неспешно попить кофе.

Вечером у вас будет свободное время — вы сможете прогуляться, купить сувениры и изделия ручной работы. Отдых в отеле.

Утренний порт Эс-Сувейры и прогулки по городуУтренний порт Эс-Сувейры и прогулки по городуУтренний порт Эс-Сувейры и прогулки по городуУтренний порт Эс-Сувейры и прогулки по городу
4 день

Яркая жизнь Марракеша, дворец Бахия и панорамный вид на закате

Сегодня после завтрака отправляемся в Марракеш. Там вы сможете посетить музей и сад Ив Сен-Лорана (по желанию, вход от 9€ до 31€). Вы увидите коллекции платьев, аксессуаров и предметов быта, а также могилу модельера. Это культовое место для людей, увлечённых модой.

Посетим дворец Бахия (вход 7,5€), построенный для одной из жён правителя. Вы увидите классический мавританский стиль и роскошное декорированное убранство.

Затем пойдём на главную площадь Марракеша — Джамаа-эль-Фна. Она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и полна энергии уличной жизни — торговцы, шуты, укротители змей…

На закате посетим панорамное кафе и увидим город с высоты птичьего полёта. Возвращение в отель и отдых.

Яркая жизнь Марракеша, дворец Бахия и панорамный вид на закатеЯркая жизнь Марракеша, дворец Бахия и панорамный вид на закатеЯркая жизнь Марракеша, дворец Бахия и панорамный вид на закатеЯркая жизнь Марракеша, дворец Бахия и панорамный вид на закате
5 день

«Киношный» Айт-Бен-Хадду и киностудия Atlas

Завтракаем и переезжаем в известный ксар Марокко — старинную берберскую крепость Айт-Бен-Хадду. Это типичный пример глинобитной архитектуры страны. Дома на вершине горы стоят вплотную друг к другу и окружены стеной. Колоритное место стало натурой для съёмок таких фильмов, как «Мумия», «Гладиатор», «Принц Персии» и «Игра Престолов».

По дороге в Айт-Бен-Хадду вы сможете посетить знаменитую киностудию Atlas.

После заселения в отель погуляете по улочкам поселения, а затем поднимитесь на вершину, с которой открывается красивый вид. Возвращение в отель и отдых.

«Киношный» Айт-Бен-Хадду и киностудия Atlas«Киношный» Айт-Бен-Хадду и киностудия Atlas«Киношный» Айт-Бен-Хадду и киностудия Atlas«Киношный» Айт-Бен-Хадду и киностудия Atlas
6 день

Дорога до Сахары, джипинг по пустыне и звёздное небо

Сегодня переезжаем ближе к Сахаре на нашем микроавтобусе. Путь будет долгим, и в город Мерзуга мы прибудем ближе к закату. По дороге сделаем несколько остановок, чтобы поесть и пофотографироваться в красивых местах. По прибытии пересядем на джипы и устремимся прямиком в лагерь в пустыне (тяжёлые вещи оставим в микроавтобусе). Вас ждёт небольшое ралли по песчаным дюнам и барханам — идеальное знакомство с Сахарой! Поверьте, это весело.

Разместимся в комфортабельном лагере со всеми удобствами на территории (санузел, душевая). Там поужинаем. Сегодня будет вечер берберского фольклора! А всем романтикам крайне рекомендуется отойти от лагеря на 100 метров и посмотреть на бескрайнее ночное небо, усыпанное мириадами звёзд. Кажется, что до Млечного пути можно дотянуться рукой!

Дорога до Сахары, джипинг по пустыне и звёздное небоДорога до Сахары, джипинг по пустыне и звёздное небоДорога до Сахары, джипинг по пустыне и звёздное небоДорога до Сахары, джипинг по пустыне и звёздное небо
7 день

Дикая таинственная Сахара, дюны и быт берберов

Весь день мы проведём в пустыне, утопленной в оранжевых песках. Дюны, дюны и ещё раз дюны — бескрайний горизонт, солнце и кинематографичные виды. Возьмите с собой красивую одежду, чтобы получить фотографии в стиле фильма «Дюна» или «Индиана Джонс». Фото, сделанные в Сахаре, не сравнить по атмосфере ни с чем. По желанию можно взять напрокат джипы (около 35€ с человека) и прокатиться по всей этой неприрученной красоте пустыни.

Дикая таинственная Сахара, дюны и быт берберовДикая таинственная Сахара, дюны и быт берберовДикая таинственная Сахара, дюны и быт берберовДикая таинственная Сахара, дюны и быт берберов
8 день

Поездка на верблюдах, альпийские луга и европейские улицы Ифрана

После завтрака оседлаем верблюдов, а вы сможете ощутить себя настоящим кочевником. Примерно через 1,5 часа наша караван доберётся до Мерзуги, где пересядем на микроавтобус.

Отправляемся в город Фес, постепенно на смену пустынным пейзажам придут зелёные альпийские луга. По пути посетим городок Ифран — «маленькую Швейцарию», полную домиков в европейском стиле.

Затем мы пойдём в лес, где вы сможете пообщаться с дикими бесхвостыми обезьянками маготами. Их можно будет покормить и пофотографировать.

По приезде в Фес заселимся в отель и отдохнём.

Поездка на верблюдах, альпийские луга и европейские улицы ИфранаПоездка на верблюдах, альпийские луга и европейские улицы ИфранаПоездка на верблюдах, альпийские луга и европейские улицы ИфранаПоездка на верблюдах, альпийские луга и европейские улицы Ифрана
9 день

Лабиринты Феса, знаменитые красильни и смотровая площадка

Сегодня поедем изучать Фес. В первую очередь, прогуляемся по лабиринту улиц в медине вместе с местным гидом, чтобы ощутить ритм города. Это и правда настоящий лабиринт, так как включает около 9400 улиц. Нередко их даже нет на картах, а навигаторы их не находят.

Но здесь очень много интересного! Базары с оливками, пряностями и мясом, чеканные ряды, кожных дел мастера, сувениры и стритфуд. Среди бесконечных лавок можно встретить настоящие памятники архитектуры.

Конечно, мы посетим самые старинные и известные красильни Шуара в Фесе. На входе каждый посетитель получает веточки мяты, чтобы смягчить запах производства кожаных изделий. Вход на смотровые площадки свободный и пролегает через магазины ремесленников.

Свободное время и отдых.

Лабиринты Феса, знаменитые красильни и смотровая площадкаЛабиринты Феса, знаменитые красильни и смотровая площадкаЛабиринты Феса, знаменитые красильни и смотровая площадкаЛабиринты Феса, знаменитые красильни и смотровая площадка
10 день

Шефшауэн и романтика Синего города

После завтрака поедем в необычный Синий город Шефшауэн, который уже стал визитной карточкой Марокко. Можно назвать его самым синим городом в мире — почти все дома здесь покрашены в синий цвет. Конечно, мы расскажем, как так получилось. Весь день будет связан с темой колористики. Отсюда никто не уедет без красивых фотографий. Будем весь день гулять и утопать в красивой синеве улиц.

Шефшауэн и романтика Синего городаШефшауэн и романтика Синего городаШефшауэн и романтика Синего городаШефшауэн и романтика Синего города
11 день

Побережье Танжера, видовые точки и белоснежная Асила

Завтрак. Сегодня поедем в северную часть Марокко, на берег Гибралтарского пролива. Первая остановка — город Танжер. Это крупный портовый город с видовыми точками. Отсюда вы даже сможете увидеть Испанию! Прогуляемся по исторической части, посетим мыс Скарпель, где воды Средиземного моря встречаются с Атлантическим океаном. Это культовое место для обзора и фотографий.

Во второй половине дня доедем до другого цветного города — Асилы. Только здесь все дома уже не синие, а белоснежные. Заселимся в отель и прогуляемся по улочкам Асилы на закате.

Побережье Танжера, видовые точки и белоснежная АсилаПобережье Танжера, видовые точки и белоснежная АсилаПобережье Танжера, видовые точки и белоснежная АсилаПобережье Танжера, видовые точки и белоснежная Асила
12 день

Рабат, святыни, искусство Захи Хадид и путь в Касабланку

Утром состоится прогулка по Асиле. Выезжаем в сторону Касабланки. Заглянем в столицу Марокко — Рабат. Там вы осмотрите минарет Хасана и мавзолей Мухаммеда V. А ещё вы увидите одно из архитектурных произведений знаменитой Захи Хадид — Большой театр Рабата.

Прибытие в аэропорт Касабланки примерно в 18:00-19:00 по местному времени. Прощание и окончание программы.

Рабат, святыни, искусство Захи Хадид и путь в КасабланкуРабат, святыни, искусство Захи Хадид и путь в КасабланкуРабат, святыни, искусство Захи Хадид и путь в Касабланку

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Работа местных русскоязычных гидов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Касабланки и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение (по желанию)
  • Обеды, ужины и остальное питание
  • Входной билет в киностудию Atlas
  • Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
  • Чаевые водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, международный аэропорт Мухаммеда V, 11:50 (прибытие рейсом Royal Air Maroc). Если вы планируете прибыть раньше, сообщите об этом - вас встретят в отеле
Завершение: Касабланка, международный аэропорт Мухаммеда V, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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