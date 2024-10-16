Описание тура
Организационные детали
Список вещей, которые стоит взять с собой:
— толстовка с капюшоном тёплая;
— удобные кроссовки;
— бейсболка, кепка, панамка;
— трикотажные спортивные брюки;
— шорты;
— майки, футболки;
— солнцезащитные очки;
— средства от солнечных ожогов;
— личная аптечка;
— пауэрбанк.
Рекомендуется лететь рейсом Royal Air Maroc, чтобы встретиться в аэропорту в 11:50. Если вы планируете прибыть раньше, сообщите нам об этом — мы вас встретим в отеле.
Проживание. 2-местное размещение в отелях, риадах и юртовом лагере в пустыне Сахара. Доступно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки. В местной кухне преобладают мясные блюда — если вы не едите мясо, сообщите об этом организатору до начала поездки, чтобы скорректировать меню.
Транспорт. По маршруту перемещение на 16-, 18-местном комфортном микроавтобусе.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Программа тура по дням
Заселение, прогулка по набережной Касабланки и мечеть Хасана II
Встреча группы в аэропорту Касабланки под рейс Royal Air Maroc из Москвы (прилетает в 11:50 по местному времени). Трансфер в отель на микроавтобусе. После небольшого отдыха проведём знакомство группы.
Затем отправимся на прогулку по центральной набережной, залитой закатным солнцем, — побережье Атлантического океана, шум волн… Осмотрим мечеть Хасана II, главное архитектурное произведение города. Это вторая по высоте мечеть в мире с минаретом размером 210 метров. Сама святыня и пространство вокруг станет отличным местом для красивых фотографий.
После вернёмся в отель и будем отдыхать.
Прогулка по Эль-Джадиде и вечерняя Эс-Сувейра
После завтрака выезжаем в направлении порта Эс-Сувейра. По пути остановимся в небольшом городе Эль-Джадида, знаменитом своим подземным резервуаром. Вы увидите, как лучи света играют бликами на поверхности воды, в которой отражается интерьер с колоннами.
Затем прогуляемся по улочкам старой части Эль-Джадиды, застроенной яркими домами. Пообедаем и отправимся дальше по живописной дороге вдоль Атлантического океана. Будем делать остановки в разных красивых местах. Вечером доберёмся до Эс-Сувейры и разместимся в отеле. Вас ждёт знакомство с вечерним городом: мединой (старым центром), портовыми чайками, синими лодками и котами.
Утренний порт Эс-Сувейры и прогулки по городу
Сегодня весь день посвятим Эс-Сувейре. Лучше всего встать на рассвете и понаблюдать за жизнью порта. Это время, когда большинство туристов ещё спят, а местные рыбаки занимаются своими делами в лучах утреннего солнца. Такая идиллическая картина сильно контрастирует с вечерним городом, в котором бурлит жизнь.
После завтрака прогуляемся по улочкам старого центра. Вы сможете заглянуть в каждую арку, каждый двор и творческую мастерскую. А также в аутентичные кафе Эс-Сувейры, где приятно отдохнуть и неспешно попить кофе.
Вечером у вас будет свободное время — вы сможете прогуляться, купить сувениры и изделия ручной работы. Отдых в отеле.
Яркая жизнь Марракеша, дворец Бахия и панорамный вид на закате
Сегодня после завтрака отправляемся в Марракеш. Там вы сможете посетить музей и сад Ив Сен-Лорана (по желанию, вход от 9€ до 31€). Вы увидите коллекции платьев, аксессуаров и предметов быта, а также могилу модельера. Это культовое место для людей, увлечённых модой.
Посетим дворец Бахия (вход 7,5€), построенный для одной из жён правителя. Вы увидите классический мавританский стиль и роскошное декорированное убранство.
Затем пойдём на главную площадь Марракеша — Джамаа-эль-Фна. Она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и полна энергии уличной жизни — торговцы, шуты, укротители змей…
На закате посетим панорамное кафе и увидим город с высоты птичьего полёта. Возвращение в отель и отдых.
«Киношный» Айт-Бен-Хадду и киностудия Atlas
Завтракаем и переезжаем в известный ксар Марокко — старинную берберскую крепость Айт-Бен-Хадду. Это типичный пример глинобитной архитектуры страны. Дома на вершине горы стоят вплотную друг к другу и окружены стеной. Колоритное место стало натурой для съёмок таких фильмов, как «Мумия», «Гладиатор», «Принц Персии» и «Игра Престолов».
По дороге в Айт-Бен-Хадду вы сможете посетить знаменитую киностудию Atlas.
После заселения в отель погуляете по улочкам поселения, а затем поднимитесь на вершину, с которой открывается красивый вид. Возвращение в отель и отдых.
Дорога до Сахары, джипинг по пустыне и звёздное небо
Сегодня переезжаем ближе к Сахаре на нашем микроавтобусе. Путь будет долгим, и в город Мерзуга мы прибудем ближе к закату. По дороге сделаем несколько остановок, чтобы поесть и пофотографироваться в красивых местах. По прибытии пересядем на джипы и устремимся прямиком в лагерь в пустыне (тяжёлые вещи оставим в микроавтобусе). Вас ждёт небольшое ралли по песчаным дюнам и барханам — идеальное знакомство с Сахарой! Поверьте, это весело.
Разместимся в комфортабельном лагере со всеми удобствами на территории (санузел, душевая). Там поужинаем. Сегодня будет вечер берберского фольклора! А всем романтикам крайне рекомендуется отойти от лагеря на 100 метров и посмотреть на бескрайнее ночное небо, усыпанное мириадами звёзд. Кажется, что до Млечного пути можно дотянуться рукой!
Дикая таинственная Сахара, дюны и быт берберов
Весь день мы проведём в пустыне, утопленной в оранжевых песках. Дюны, дюны и ещё раз дюны — бескрайний горизонт, солнце и кинематографичные виды. Возьмите с собой красивую одежду, чтобы получить фотографии в стиле фильма «Дюна» или «Индиана Джонс». Фото, сделанные в Сахаре, не сравнить по атмосфере ни с чем. По желанию можно взять напрокат джипы (около 35€ с человека) и прокатиться по всей этой неприрученной красоте пустыни.
Поездка на верблюдах, альпийские луга и европейские улицы Ифрана
После завтрака оседлаем верблюдов, а вы сможете ощутить себя настоящим кочевником. Примерно через 1,5 часа наша караван доберётся до Мерзуги, где пересядем на микроавтобус.
Отправляемся в город Фес, постепенно на смену пустынным пейзажам придут зелёные альпийские луга. По пути посетим городок Ифран — «маленькую Швейцарию», полную домиков в европейском стиле.
Затем мы пойдём в лес, где вы сможете пообщаться с дикими бесхвостыми обезьянками маготами. Их можно будет покормить и пофотографировать.
По приезде в Фес заселимся в отель и отдохнём.
Лабиринты Феса, знаменитые красильни и смотровая площадка
Сегодня поедем изучать Фес. В первую очередь, прогуляемся по лабиринту улиц в медине вместе с местным гидом, чтобы ощутить ритм города. Это и правда настоящий лабиринт, так как включает около 9400 улиц. Нередко их даже нет на картах, а навигаторы их не находят.
Но здесь очень много интересного! Базары с оливками, пряностями и мясом, чеканные ряды, кожных дел мастера, сувениры и стритфуд. Среди бесконечных лавок можно встретить настоящие памятники архитектуры.
Конечно, мы посетим самые старинные и известные красильни Шуара в Фесе. На входе каждый посетитель получает веточки мяты, чтобы смягчить запах производства кожаных изделий. Вход на смотровые площадки свободный и пролегает через магазины ремесленников.
Свободное время и отдых.
Шефшауэн и романтика Синего города
После завтрака поедем в необычный Синий город Шефшауэн, который уже стал визитной карточкой Марокко. Можно назвать его самым синим городом в мире — почти все дома здесь покрашены в синий цвет. Конечно, мы расскажем, как так получилось. Весь день будет связан с темой колористики. Отсюда никто не уедет без красивых фотографий. Будем весь день гулять и утопать в красивой синеве улиц.
Побережье Танжера, видовые точки и белоснежная Асила
Завтрак. Сегодня поедем в северную часть Марокко, на берег Гибралтарского пролива. Первая остановка — город Танжер. Это крупный портовый город с видовыми точками. Отсюда вы даже сможете увидеть Испанию! Прогуляемся по исторической части, посетим мыс Скарпель, где воды Средиземного моря встречаются с Атлантическим океаном. Это культовое место для обзора и фотографий.
Во второй половине дня доедем до другого цветного города — Асилы. Только здесь все дома уже не синие, а белоснежные. Заселимся в отель и прогуляемся по улочкам Асилы на закате.
Рабат, святыни, искусство Захи Хадид и путь в Касабланку
Утром состоится прогулка по Асиле. Выезжаем в сторону Касабланки. Заглянем в столицу Марокко — Рабат. Там вы осмотрите минарет Хасана и мавзолей Мухаммеда V. А ещё вы увидите одно из архитектурных произведений знаменитой Захи Хадид — Большой театр Рабата.
Прибытие в аэропорт Касабланки примерно в 18:00-19:00 по местному времени. Прощание и окончание программы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер по маршруту
- Трансфер от/до аэропорта
- Работа местных русскоязычных гидов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Касабланки и обратно
- Доплата за 1-местное размещение (по желанию)
- Обеды, ужины и остальное питание
- Входной билет в киностудию Atlas
- Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
- Чаевые водителю