10 дней
Сказочное Марокко: мечети, базары, верблюды и разноцветье городов
Побывать в местах съёмок «Клона», прокатиться по барханам и покормить лесных обезьян
Начало: Касабланка, аэропорт, любое время
«Вас ждут андалузские сады Рабата, живописный порт Эс-Сувейры, шумные базары Феса и тусовочный Марракеш»
21 авг в 08:00
18 апр в 08:00
$1 950 за человека
скидка
20%
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
«Вы увидите улицы с ремесленными мастерскими, торговцев, активно приглашающих вас купить яркие восточные украшения, посуду, сувениры из кедрового дерева и ковры»
25 авг в 08:00
15 сен в 10:00
1660$1 328 за человека
12 дней
Большой тур в загадочный Марокко: по городам, базарам и пустыням
Познать колорит марокканских улиц, посетить все знаковые места и заночевать под звёздами в Сахаре
Начало: Касабланка, международный аэропорт Мухаммеда V, 11...
«Базары с оливками, пряностями и мясом, чеканные ряды, кожных дел мастера, сувениры и стритфуд»
16 окт в 11:50
8 апр в 11:50
€1 790 за всё до 12 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Шопинг»
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