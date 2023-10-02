Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
Авторский тур в Касабланке

Переночевать в лагере кочевников, побывать в знаменитом Шефшауэне и прикоснуться к древности

5
1 отзыв
Марокко — это соседство Европы и Африки и лучшее от двух культур. Это сказочные дворцы, чарующий восточный колорит, непривычные пейзажи и манящая экзотика.

Вы увидите, как живут берберы, побываете в разноцветных городах и познакомитесь с традициями жителей северной Африки. Вас ждут Марракеш и Шефшауэн, Фес и Эй-Сувейра.

Мы прогуляемся по головокружительному ущелью с отвесными красными скалами, прокатимся на верблюдах и увидим, где снимались фильмы Голливуда. Побродим по лабиринтам старинных медин, полюбуемся мозаикой мечетей и вдохнём солёный запах океана. Эта поездка станет одной из самых ярких в вашей копилке путешествий!
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
Ближайшие даты:
2
окт
13
окт
23
окт
19
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+
Гражданам России виза не требуется.

Проживание. В гостиницах 3-4*, в 2-местных номерах. Одну ночь проведём в шатрах в пустыне.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и ужин в пустыне. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

Встречаемся и едем в отель. На этот день не запланировано экскурсий, чтобы вы могли спокойно долететь удобными вам рейсами. После размещения, в зависимости от времени вашего прилёта, у вас останется свободное время. Можно самостоятельно прогуляться по городу, подышать запахом океана на набережной, поужинать и полюбоваться закатом.

Встреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное времяВстреча, размещение в отеле, свободное время
2 день

Мечеть Хасана II, достопримечательности Рабата, переезд в Шефшауэн

После завтрака, в 8:30 отправляемся в Рабат, столицу королевства. Но по дороге посетим главную достопримечательность Касабланки — мечеть Хасана II, построенную в конце прошлого века. Её минарет самый высокий в мире, а технологичности можно позавидовать: святыня оснащена раздвигающейся крышей, полом с подогревом, и лазером, бьющим в сторону Мекки. Зайдём внутрь и полюбуемся мозаикой и резьбой по дереву. Побываем и в монументальном католическом соборе, спроектированном британцами.

В Рабате посмотрим на мавзолей Мухаммеда V и башню Хасана и погуляем в центре медины города — Касба Удайя — рядом с которой раскинулся Андалузский сад. Увидим пальмы и кипарисы, платаны и апельсиновые деревья, жасмин и цветы, которые растут только на территории Магриба. Насладимся видом пышной зелени и
умиротворяющей атмосферой.

После обеда едем в Шефшауэн, знаменитый синий город. Прибудем к вечеру и разместимся в гостинице.

Мечеть Хасана II, достопримечательности Рабата, переезд в ШефшауэнМечеть Хасана II, достопримечательности Рабата, переезд в ШефшауэнМечеть Хасана II, достопримечательности Рабата, переезд в Шефшауэн
3 день

Прогулка по Шефшауэну, Волюбилис, переезд в Фес

Сегодня вас ждёт прогулка по необычному и потрясающе красивому Шефшауэну. Возьмите с собой яркие наряды — на его сине-голубых улицах получаются эффектные фотографии. После экскурсии у вас останется достаточно времени для фотосессии и покупок.

После обеда едем в древнеримский город Волюбилис, которому более 2000 лет. Пройдёмся по нему с экскурсией, рассмотрим сохранившиеся части античной архитектуры и отправимся в Фес. После размещение в отеле — свободное время.

Прогулка по Шефшауэну, Волюбилис, переезд в ФесПрогулка по Шефшауэну, Волюбилис, переезд в ФесПрогулка по Шефшауэну, Волюбилис, переезд в ФесПрогулка по Шефшауэну, Волюбилис, переезд в Фес
4 день

Достопримечательности Феса

Утром отправимся знакомиться с древним Фесом, основанным в 8-м веке. Осмотрим его основные достопримечательности: один из старейших университетов мира — Аль-Карауин, мечеть-усыпальницу султана Мулай-Идриса II, медресе Бу-Инания, дворец Дар-эль-Махзен.

Заглянем в мастерскую по выделке кожи, на фабрику по производству керамики и посетим местный рынок.
На ночь останемся здесь же.

Достопримечательности ФесаДостопримечательности ФесаДостопримечательности ФесаДостопримечательности Феса
5 день

Путь до Сахары, катание на верблюдах, ночь в лагере кочевников

Позавтракав, направляемся в сторону пустыни Сахара. Будем ехать по живописной дороге в окружении берберских деревушек и кедровых лесов. Проедем известный в стране горнолыжный курорт Ифран с архитектурой, напоминающей европейскую. Вы понаблюдаете за сменой пейзажей: развитые северные города сменятся засушливыми и пустынными регионами. В самых красивых местах будем останавливаться, чтобы пофотографировать и размяться.

А вечером пересядем на верблюдов и проследуем вглубь пустыни. Ночь проведём в лагере кочевников (есть все удобства: горячая вода, туалет).

Путь до Сахары, катание на верблюдах, ночь в лагере кочевниковПуть до Сахары, катание на верблюдах, ночь в лагере кочевниковПуть до Сахары, катание на верблюдах, ночь в лагере кочевников
6 день

Рассвет в пустыне, ущелье Тодра, каньон Дадес

Сегодня вас ждёт незабываемый опыт: встретим рассвет на дюнах! Полюбуемся игрой света и тени на песчаных барханах, увидим, как меняются их очертания с появлением солнца, и насладимся такой тишиной, какой никогда не бывает в городах. Затем отправимся в живописный каньон Дадес, по дороге сделав остановку в ущелье Тодра с отвесными красноватыми склонами. Вечером разместимся в отеле.

Рассвет в пустыне, ущелье Тодра, каньон ДадесРассвет в пустыне, ущелье Тодра, каньон ДадесРассвет в пустыне, ущелье Тодра, каньон ДадесРассвет в пустыне, ущелье Тодра, каньон ДадесРассвет в пустыне, ущелье Тодра, каньон Дадес
7 день

Киностудия «Атлас», переезд в Мараккеш

Утром следуем на запад, в пустынный город Уарзазат, пески которого полюбились кинопродюссерам и режиссёрам. Здесь находится голливудская киностудия «Атлас», большинство американских фильмов о Востоке были сняты именно тут. Например, эти места послужили декорацией к фильмам «Иисус из Назарета», «Лоуренс Аравийский» и «Жемчужины Нила».

После нас ждёт красный город Марракеш, куда мы прибудем вечером и разместимся в отеле.

Киностудия «Атлас», переезд в МараккешКиностудия «Атлас», переезд в МараккешКиностудия «Атлас», переезд в Мараккеш
8 день

Достопримечательности Марракеша

Сегодня целый день проведём в Марракеше. Огромные дворцы, красивые мечети, прохладные оазисы, восточные сладости — всё это Марракеш, третий по величине город страны. Посетим роскошный дворец Бахия, название которого переводится как «дворец красавицы» — полюбуемся архитектурой и мозаикой. Затем прогуляемся в ботаническом саду Мажореля, созданном французским художником, и посмотрим на дом Ива Сен-Лорана.

Затем вернёмся в старую часть города. Пройдёмся по узким улочкам, осмотрим старинные мечети и дворы, ворота и фонтаны. Заглянем в магазины, лавки и берберскую аптеку. Вы узнаете о народной медицине и специях, послушаете советы мастеров о стиле и хорошем вкусе.

Достопримечательности МарракешаДостопримечательности МарракешаДостопримечательности МарракешаДостопримечательности МарракешаДостопримечательности Марракеша
9 день

Прогулка по Эс-Сувейре

После завтрака едем в самый романтичный и непохожий на другие в Марокко город Эс-Сувейру. Здесь вы познакомитесь с процессом производства аргонового масла и понаблюдаете за тем, как его добывают местные мастерицы. Эс-Сувейра — это бывшее пристанище мечтателей и хиппи, переплетение Востока и Запада. Мы сфотографируемся в порту со знаменитыми синими лодочками, погуляем по бело-голубой медине, попробуем крабов и устриц и насладимся спокойной и умиротворяющей атмосферой города. А вечером пройдём по крепостным стенам и полюбуемся красками заката.

Прогулка по Эс-СувейреПрогулка по Эс-СувейреПрогулка по Эс-СувейреПрогулка по Эс-СувейреПрогулка по Эс-Сувейре
10 день

Отъезд

Утром — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе на транспорте с кондиционером
  • Проживание
  • Завтраки в отелях и ужин в пустыне
  • Ночёвка в шатре в Сахаре
  • Все туристические налоги
  • Катание на верблюдах
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Перелёт до Касабланки и обратно
  • Входные билеты - около 7000 руб
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение - 24 100 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса
Завершение: Касабланка, аэропорт, утро. Обратные билеты приобретайте с вылетом после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Evgeniia
2 окт 2023
Это было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но и прекрасный человек. Деликатный, порядочный, очень вежливый и всегда улыбается. Очень много рассказывал про местные обычаи и традиции. Каждый день завозил в местные места на обед, и каждый день это было новое блюдо. Он всегда позаботится, спросит как дела, не нужно ли чего. У нас в группе заболел один человек и он ночью ездил за лекарствами.
Сам тур очень насыщенный! Каждый день это будет новое место и новые впечатления и фотографии. Сахара поражает всех) и даже там в пустыне все было организовано на высшем уровне, с комфортом и развлечениями.
Рассказывать можно долго, но лучше попробовать. Поистине рекомендую, это была незабываемая поездка, и я завидую тем людям, у которых она впереди)))
Это было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но иЭто было незабываемое путешествие! Халиль не просто талантливый организатор, который собрал прекрасное сбалансированное путешествие, но и

Тур входит в следующие категории Касабланки

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхВсе турыТуры на 10 дней

Похожие туры из Касабланки

Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Аэропорт Касабланки, 10:00
3 мая
31 мая
15 июля
1599$1 440 за человека
Шарм Марокко: Касабланка, Фес и синий Шефшауэн
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Шарм Марокко: Касабланка, Фес и синий Шефшауэн
Побывать в колоритных городах, переночевать в аутентичном риаде и увидеть красильни Феса
Касабланка, аэропорт, встретим вас в день накануне...
10 июня
22 июля
26 авг
16 сен
$435 за человека
Путешествие-ретрит в женской компании: 4 города Марокко, ночь в Сахаре и духовные практики
Авторский тур
9 дней
Путешествие-ретрит в женской компании: 4 города Марокко, ночь в Сахаре и духовные практики
Исходить Марракеш вдоль и поперёк, встретить рассвет в пустыне и вдохновиться синим Шефшауэном
Касабланка, 11:00
13 мая
125 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Касабланке
Все туры из Касабланки
All Airlines
ХорошоТам