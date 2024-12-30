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Авторский тур
9 дней
Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства
Увидеть, где встречаются море и океан, погулять по столице, Шефшауэну и Фесу и отдохнуть на пляже
Начало: Касабланка, на ж. - д. станции «Casа Voyage» в 16:...
«Но по пути вас ждёт знакомство и с другими историческими местами»
30 дек в 08:00
$2 685 за человека
Авторский тур
8 дней
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Проехать по стране с местным гидом, переночевать среди песков Сахары, узнать характер каждого города
Начало: Касабланка, аэропорт, утро
«Посетим главную достопримечательность города — мечеть Хасана II, построенную в конце прошлого века, минарет которой считается самым высоким в мире»
16 ноя в 10:00
$1 500 за человека
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20%
Авторский тур
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
«На обзорной экскурсии вы прогуляетесь по живописным улочкам города и узнаете о его культуре и истории»
10 июля в 08:00
25 июля в 10:00
1601$1 281 за человека
Авторский тур
9 дней
8 городов Марокко
Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
«По приезде совершим обзорную экскурсию, прогуляемся по улочкам, вы узнаете о культуре и истории города и сделаете много красивых фотографий»
10 июля в 10:00
25 июля в 10:00
139 668₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Обзорные»
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