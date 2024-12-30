Увидеть, где встречаются море и океан, погулять по столице, Шефшауэну и Фесу и отдохнуть на пляже

Начало: Касабланка, на ж. - д. станции «Casа Voyage» в 16:...

«Но по пути вас ждёт знакомство и с другими историческими местами»