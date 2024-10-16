12 дней
Большой тур в загадочный Марокко: по городам, базарам и пустыням
Познать колорит марокканских улиц, посетить все знаковые места и заночевать под звёздами в Сахаре
Начало: Касабланка, международный аэропорт Мухаммеда V, 11...
16 окт в 11:50
8 апр в 11:50
€1 790 за всё до 12 чел.
10 дней
Несказочное Королевство: к настоящим пескам, древностям и океану
Побывать в столице и ещё 7 городах, провести ночь в пустыне и увидеть знаменитые красильни Феса
Начало: Касабланка, аэропорт, до 12:00
4 окт в 12:00
$1 600 за человека
7 дней
Восточные сказки Магриба: марокканские города и деревушки, ночь в песках Сахары и мастер-класс
Покататься на карете, познакомиться с туарегами, увидеть коз на деревьях и кожевенные красильни
Начало: Аэропорт Касабланки, полдень
29 окт в 12:00
€2 275 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «На автобусе»
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